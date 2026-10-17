Nga có thể tận dụng khoảng trống liên lạc của Ukraine như thế nào?

Trong xung đột Nga - Ukraine, ưu thế trên chiến trường không chỉ được quyết định bởi số lượng xe tăng, pháo binh hay tên lửa.

Khả năng phát hiện mục tiêu, truyền dữ liệu và phối hợp giữa các đơn vị cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của từng nhiệm vụ. Vì vậy, những gián đoạn trong mạng liên lạc vệ tinh đang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với Kiev.

Starlink và dịch vụ quân sự Starshield hỗ trợ nhiều hoạt động liên lạc của Ukraine. Khi kết nối được duy trì ổn định, các đơn vị có thể trao đổi thông tin, phối hợp nhiệm vụ và truyền dữ liệu phục vụ những hoạt động UAV.

Ngược lại, khi một số thiết bị mất kết nối, quá trình phối hợp có thể chậm lại hoặc phải chuyển sang phương thức khác.

Tác động đầu tiên có thể xuất hiện ở khả năng điều phối lực lượng. Trong chiến tranh, thông tin từ đơn vị trinh sát cần được chuyển đến bộ phận chỉ huy và lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Nếu đường truyền bị gián đoạn, thông tin có thể đến chậm, không đầy đủ hoặc phải truyền qua các kênh dự phòng. Điều này làm tăng độ khó trong việc phối hợp các hoạt động diễn ra đồng thời trên nhiều khu vực.

Lĩnh vực UAV cũng có thể chịu ảnh hưởng. Những phương tiện phụ thuộc vào kết nối vệ tinh để truyền dữ liệu hoặc duy trì liên lạc với người điều khiển có nguy cơ giảm hiệu quả khi đường truyền bị hạn chế.

Tuy nhiên, mức độ tác động khác nhau tùy thiết kế: UAV có khả năng dẫn đường tự động hoặc sử dụng liên kết vô tuyến riêng không nhất thiết bị ảnh hưởng giống những phương tiện phụ thuộc vào mạng vệ tinh.

Đối với Nga, một khoảng trống liên lạc của đối phương có thể tạo ra cơ hội về mặt quân sự. Nếu khả năng phối hợp của Ukraine suy giảm tại một khu vực, Nga có thể tận dụng thời gian để tổ chức lại hoạt động hậu cần, củng cố vị trí hoặc giảm áp lực từ các cuộc tập kích bằng UAV.

Tuy nhiên, đây là khả năng phụ thuộc vào tình hình thực tế, không phải kết quả tự động của mọi sự cố kết nối.

Đợt gián đoạn Starshield được Ukraine thông báo trong tháng 10/2026 cho thấy rủi ro này có thể xuất hiện nhanh chóng.

Các quan chức Ukraine cho biết những hạn chế đối với thiết bị đầu cuối trên phương tiện di chuyển nhanh đã ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ UAV.

Kết nối sau đó được khôi phục, nhưng các giới hạn về tốc độ vẫn được đề cập trong thông tin công khai.

Dẫu vậy, không nên xem Starlink là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả tác chiến của Ukraine.

Năng lực phòng thủ còn phụ thuộc vào hệ thống radar, tình báo, vũ khí, huấn luyện, hậu cần và khả năng duy trì các mạng liên lạc khác nhau. Tương tự, Nga cũng phải đối mặt với những vấn đề về thông tin, tác chiến điện tử và khả năng phối hợp lực lượng.

Vấn đề cốt lõi là khả năng chống chịu của toàn bộ hệ thống. Một quân đội có nhiều kênh liên lạc độc lập sẽ ít bị ảnh hưởng hơn khi một dịch vụ gặp sự cố.

Ngược lại, sự phụ thuộc quá lớn vào một hạ tầng duy nhất có thể biến một thay đổi kỹ thuật thành thách thức tác chiến.

Đối với Ukraine, việc duy trì phương án liên lạc dự phòng và giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp sẽ có ý nghĩa lâu dài.

Trong cuộc chiến mà UAV và dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng, bảo vệ đường truyền cũng là một phần của nhiệm vụ bảo đảm năng lực chiến đấu.