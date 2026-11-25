Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

"Nga sở hữu một chuỗi công nghệ hoàn chỉnh để tạo ra các mô hình tạo sinh quy mô lớn, kể cả khi không sử dụng các thành phần mã nguồn mở.

Chỉ trong vài ngày nữa, Hội nghị Quốc tế AI Journey 2026 ("Hành trình vào thế giới Trí tuệ Nhân tạo") sẽ khai mạc tại Moscow - một hội nghị thường niên nơi các phát triển mới nhất sẽ được trình bày.

Nhìn chung, chúng tôi có mọi thứ cần thiết để tiếp tục cung cấp các giải pháp đẳng cấp thế giới", ông Mishustin nói tại phiên họp chiến lược về thực hiện và điều chỉnh AI hôm 24/11.

"Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là điều kiện áp dụng các mô hình thông minh khi chuẩn bị thông tin tham khảo, và khi đưa ra quyết định liên quan đến sức khỏe và an toàn của người dân một cách khách quan không thể giống nhau.

Và quy định phải tính đến những khác biệt đó", Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ XI (EEF), ông Alexander Vedyakhin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị Sberbank, đã công bố thời điểm tổ chức Hội nghị Quốc tế AI Journey 2026, sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/11, tại Moscow.

Hội nghị thường niên này tập trung vào phát triển AI, mô hình ngôn ngữ, hạ tầng số và ứng dụng AI vào các lĩnh vực

Theo TASS