Nga có kế hoạch tăng chi tiêu cho quốc phòng năm 2027
Hôm 29/9, Reuters dẫn các tài liệu chính phủ mà hãng tin này tiếp cận được cho thấy Nga có kế hoạch chi 17,1 nghìn tỷ rúp (202,58 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2027. Con số này cao hơn khoảng 27% so với mức dự toán ban đầu là 13,5 nghìn tỷ rúp và là mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bùng nổ vào năm 2022.
Các tài liệu này cho biết tổng chi tiêu quốc phòng trong ba năm tới sẽ lên tới 50 nghìn tỷ rúp. Đối với năm 2026, chính phủ từng lên kế hoạch chi 12,1 nghìn tỷ rúp cho quốc phòng, nhưng con số thực tế được xếp vào diện mật và sẽ không được công bố. Một phần chi tiêu quân sự cũng có thể được hạch toán trong các hạng mục khác của ngân sách.
Tài liệu cũng cho thấy chính phủ đã nâng dự báo thâm hụt ngân sách năm 2026 lên mức 3,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với mức 1,6% GDP trước đó. Chi tiêu ngân sách năm 2026 sẽ tăng 13,2%, lên mức 48,6 nghìn tỷ rúp, tương đương 20,9% GDP.
Chính phủ dự kiến sẽ trình dự thảo ngân sách lên quốc hội trước ngày 1/10. Tuần trước, chính phủ Nga đã công bố kế hoạch tăng thuế mới vào năm 2027. Các tài liệu cho thấy loại thuế mới đánh vào lợi nhuận bất thường của các công ty khai khoáng và kim loại.
Ngoài ra, tài liệu còn cho thấy trong năm 2026, chính phủ Nga sẽ tăng kế hoạch vay ròng thêm 26% lên mức 5 nghìn tỷ rúp và chi 459 tỷ rúp – tương đương khoảng 11% phần tài sản thanh khoản của Quỹ Tài sản quốc gia để giảm thâm hụt.
Chính phủ cũng hạ dự báo doanh thu từ dầu khí cho năm 2026 xuống còn 7,6 nghìn tỷ rúp, so với mức 8,9 nghìn tỷ rúp trước đó. Các tài liệu thể hiện nợ công dự kiến sẽ tăng lên mức 21,7% GDP vào năm 2027 từ mức 19,9% GDP của năm 2026. Tổng mức vay nợ trong năm 2027 sẽ tăng 43%, lên mức 7,7 nghìn tỷ rúp.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/quan-su/nga-co-ke-hoach-tang-chi-tieu-cho-quoc-phong-nam-2027_198245.html