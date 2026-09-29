Nga có động thái mới đáp trả các hành động 'không thân thiện'

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành sắc lệnh siết chặt hơn nữa việc công bố thông tin liên quan đến năng lượng và các sản phẩm dầu mỏ.

Sắc lệnh của Tổng thống Nga, được ban hành ngày 28/9 và công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp quy, quy định danh mục thông tin trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng bị hạn chế tiếp cận, cũng như các quy trình sử dụng thông tin đó.

Theo Reuters, điều này nhằm gây khó khăn cho việc thực thi các biện pháp trừng phạt do Mỹ và các nước phương Tây khác áp đặt lên ngành năng lượng Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Hãng Interfax dẫn văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga, cho biết biện pháp này được đưa ra "do nhu cầu cấp bách phải hành động nhằm đáp trả các hành động không thân thiện, trái với luật pháp quốc tế, từ phía Mỹ cũng như các quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham gia cùng nước này".

Sắc lệnh của Tổng thống Nga quy định danh mục thông tin trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng bị hạn chế tiếp cận, cũng như các quy trình sử dụng thông tin đó. Ảnh: Anadolu

Theo Interfax, sắc lệnh quy định cụ thể về việc tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu của một pháp nhân, bao gồm hàng hóa xuất khẩu; dữ liệu về giá (bao gồm giá trung bình do nhà sản xuất ấn định cho hàng hóa công nghiệp hoặc dịch vụ dành cho xuất khẩu).

Thông tin về bên bán, bên mua và các bên tham gia hoặc hỗ trợ quy trình xuất khẩu; dữ liệu về các công ty vận tải, đại lý giao nhận và công ty bảo hiểm; thông tin về phương tiện vận chuyển đường biển, số hiệu container, chi tiết chứng từ vận tải cũng như thời gian bắt đầu và kết thúc các hoạt động liên quan đến hàng hóa xuất khẩu... cũng bị hạn chế tiếp cận.

Các thông tin bị hạn chế tiếp cận còn bao gồm: Điểm đến và lộ trình vận chuyển; địa điểm bàn giao, bốc xếp, chuyển tải, gửi và xuất khẩu hàng hóa (bao gồm tên các bến cảng biển nơi diễn ra hoạt động bốc xếp, chuyển tải và/hoặc lưu kho tạm thời, cùng tên đơn vị vận hành các bến cảng này); cũng như tọa độ địa lý của các kho bãi và khu vực lưu trữ hàng hóa dành cho xuất khẩu.

Các thông tin khác thuộc phạm vi điều chỉnh của sắc lệnh bao gồm: Nội dung các tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục hải quan khi xuất khẩu hàng hóa từ Nga; thông tin tổng hợp về thống kê hải quan đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa của pháp nhân; và các chỉ số về quy trình sản xuất, chế biến của pháp nhân hoặc nhà máy lọc dầu tại Nga.

Sắc lệnh cũng đề cập đến thông tin về các giao dịch trên sàn giao dịch đối với nhiên liệu, bao gồm khối lượng dự kiến bán ra và khối lượng giao dịch thực tế của một pháp nhân hoặc của pháp nhân thuộc cùng một nhóm chủ thể theo quy định của luật chống độc quyền của Nga.

Quy định này áp dụng đối với việc bán các loại sản phẩm dầu khí cụ thể (xăng có chỉ số octane từ 92 trở lên và nhiên liệu diesel) do các công ty dầu khí và công ty con của họ thực hiện trên sàn giao dịch, hoặc do các thành viên tham gia sàn giao dịch thực hiện vì lợi ích và bằng nguồn vốn của các đơn vị này.

Chính phủ Nga được giao thời hạn 10 ngày để xác định các mã sản phẩm thuộc diện hạn chế và phê duyệt quy tắc xử lý tự động dữ liệu từ các hệ thống nhà nước.

Minh Đức (Theo Interfax, Oil Price)