Nga chuẩn hóa kho dữ liệu thực chiến để huấn luyện trí tuệ nhân tạo trên UAV quân sự

Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức triển khai dịch vụ chuyên biệt cung cấp kho dữ liệu video thực chiến nhằm huấn luyện mạng nơ-ron cho máy bay không người lái (UAV). Sáng kiến này thu hút hơn 40 tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ tham gia, hướng tới việc tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp lên thiết bị bay quân sự trong tương lai.

Chuẩn hóa dữ liệu thực chiến để phát triển thuật toán

Trọng tâm của dự án là kho lưu trữ tổng hợp các đoạn video ghi lại hoạt động tác chiến của UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), UAV cánh bằng và UAV nhiều cánh quạt. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Shcherbinin, người chịu trách nhiệm dự án, cho biết nền tảng này giúp giải quyết bài toán huấn luyện các mô hình nhận diện mục tiêu quân sự.

Ảnh minh họa việc Nga khai thác dữ liệu UAV từ chiến trường để huấn luyện AI quân sự. Ảnh: AI

Để khắc phục sự phân mảnh khi làm việc với nhiều đơn vị bên ngoài, quân đội Nga đã thiết lập một bộ phân loại dữ liệu học máy thống nhất. Mọi nhóm phát triển đều tiếp cận kho tài nguyên theo cùng một tiêu chuẩn định dạng. Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, các mô hình thuật toán được gửi trở lại hệ thống để kiểm tra tính toàn vẹn và mức độ tương thích kỹ thuật.

Động thái này diễn ra sau khi Nga ra mắt nền tảng dữ liệu "Vitrina dannykh" và thành lập Lực lượng Hệ thống không người lái vào cuối năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov từng xác nhận các tổ hợp thu thập dữ liệu đã được triển khai ở mọi cụm quân, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xử lý tác vụ AI trực tiếp trên bo mạch của khí tài.

Vai trò của AI biên trước áp lực tác chiến điện tử

Dữ liệu hình ảnh từ tiền tuyến đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện thị giác máy tính. Khí tài thực tế thường được ngụy trang bằng lưới, tán cây hoặc ẩn nấp trong địa hình phức tạp, tạo ra độ sai lệch lớn so với hình ảnh mô phỏng trong phòng thí nghiệm. Việc tiếp cận kho video thực tế giúp các thuật toán nâng cao độ chính xác khi phân loại mục tiêu.

Một UAV Molniya của Nga tích hợp AI bị bắn hạ trên bầu trời Zaporizhzhia vào tháng 6/2026. Ảnh: General Cherry.

Bên cạnh yếu tố nhận diện, khả năng tự động hóa là giải pháp đối phó với các hệ thống tác chiến điện tử. Khi kênh truyền tín hiệu giữa người điều khiển và khí tài bị gây nhiễu, thuật toán AI biên (edge AI) cho phép UAV tự khóa và bám bắt mục tiêu ở giai đoạn cuối của hành trình. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ghi nhận một số biến thể UAV V2U thu giữ được trên chiến trường mang theo máy tính nhúng phục vụ xử lý hình ảnh độc lập, trong khi dòng Molniya chi phí thấp sử dụng thuật toán bám chuyển động và độ tương phản.

Phía Ukraine cũng xây dựng các kho dữ liệu tương tự để phục vụ công nghệ không người lái. Nền tảng OCHI của Ukraine đã lưu trữ khoảng 2 triệu giờ video tác chiến từ hơn 15.000 kíp UAV, trong khi dự án Avengers Labs cung cấp hàng triệu khung hình chuẩn hóa cho các nhà sản xuất quốc phòng nội địa. Tại Mỹ, doanh nghiệp tư nhân Enabled Intelligence cũng xử lý hàng trăm nghìn giờ video chiến sự phục vụ nghiên cứu quân sự cho các đối tác thuộc khối NATO.

Tranh luận quốc tế về quyền tự quyết của khí tài quân sự

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV tự hành đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý quốc tế. Tại các phiên thảo luận của Nhóm chuyên gia chính phủ về vũ khí tự hành sát thương thuộc khuôn khổ Công ước CCW ở Geneva, các cường quốc quân sự gồm Nga và Mỹ đều thể hiện quan điểm ưu tiên áp dụng luật nhân đạo quốc tế hiện hành thay vì đưa ra các hiệp ước mang tính ràng buộc mới.

Nhiều điều khoản liên quan đến yêu cầu bắt buộc con người phải can thiệp xác minh mục tiêu do AI lựa chọn trước khi khai hỏa đã không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong dự thảo văn kiện. Dù vậy, các cuộc tham vấn quốc tế dự kiến tiếp tục diễn ra nhằm đánh giá ranh giới kiểm soát của con người đối với các hệ thống vũ khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo.