"Ngành công nghiệp hàng không Nga có kế hoạch chế tạo mô hình thử nghiệm máy bay chở khách siêu âm vào năm 2030. Quá trình phát triển và chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên sẽ mất khoảng 3 đến 4 năm".

Tuyên bố này được ông Boris Aleshin - Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất máy bay Nga, kiêm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti.

"Máy bay chở khách siêu âm là một trong những lựa chọn khả thi cho ngành hàng không tương lai. Chúng tôi đang phát triển phương tiện này, đặt nền tảng khoa học ban đầu".

"Chúng tôi chắc chắn sẽ chế tạo một mô hình thử nghiệm, việc này sẽ mất từ 3 đến 4 năm. Phương tiện trên sẽ cất cánh, tuy nhiên hiện tại rất khó để nói khi nào chúng ta sẽ đạt được cấp độ khai thác thương mại", ông Aleshin cho biết.

Vị chuyên gia hàng đầu của Nga tin rằng ngành hàng không dân dụng trong tương lai sẽ khác biệt đáng kể so với những gì được quan sát hiện nay.

Trong số những giải pháp đầy hứa hẹn, ông Aleshin đã đề cập đến thiết kế hình dạng khí động học mới, cấu trúc sinh học, hệ thống tích hợp trên máy bay thông minh hơn, thiết kế cánh được cải tiến và thân hình bầu dục.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng đặc tính khí động học từ lâu đã là thế mạnh của ngành hàng không Nga và Liên Xô, yếu tố này sẽ được kế thừa trong những thiết kế tương lai.

Ông Aleshin giải thích thêm, điều này cho phép bù đắp những thiếu sót về đặc tính trọng lượng của máy bay, mặc dù hai thông số trọng lượng và hiệu quả thương mại vẫn là những vấn đề nan giải.

Sự quan tâm đến khả năng chế tạo máy bay chở khách siêu âm ở Nga được quan tâm trở lại sau khi dự án Tu-144 bị hủy bỏ.

Đầu những năm 2000, đã có những cuộc thảo luận về việc chế tạo một loại máy bay phản lực thương mại dựa trên thiết kế máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160.

Trong khi đó Cục Thiết kế Tupolev cũng đang phát triển chiếc Tu-444 - một phiên bản nhỏ hơn của Tu-144 với hai động cơ và tầm bay ước tính lên đến 7.500 km.

Tuy nhiên vào cuối thập niên 2010, công việc đã bị dừng lại do những nghi ngờ về tính khả thi thương mại của nó, bởi giá thành quá cao sẽ khiến chiếc phi cơ phải "nằm đất" thay vì tung cánh trên bầu trời.

Mặc dù vậy, hiện tại các tổ chức khoa học Nga đang phát triển những công nghệ riêng lẻ cho dự án chế tạo máy bay chở khách siêu âm đầy triển vọng và đã có những thành tựu đáng quan tâm.

Điển hình như giải thưởng Nhà sản xuất máy bay của năm 2026, trong hạng mục Công nghệ hàng không tiên tiến đã được trao cho Viện N.E. Zhukovsky, TsAGI, TsIAM và UEC-Klimov vì đã phát triển hệ thống động cơ cho một máy bay dân dụng siêu âm trình diễn kỹ thuật.