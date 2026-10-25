Nga 'chuẩn bị hàng nghìn tên lửa' để tập kích Ukraine

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) vừa công bố số liệu cho thấy Nga đã tích lũy 700 tên lửa đạn đạo, hàng nghìn tên lửa hành trình và khoảng 6.200 máy bay không người lái (UAV) phục vụ các chiến dịch tập kích Ukraine.

Theo GUR, các doanh nghiệp quốc phòng Nga mỗi tháng xuất xưởng hơn 200 tên lửa cùng khoảng 10.000 UAV tấn công, trinh sát và mồi nhử.

Những con số này phản ánh quy mô sản xuất mà tình báo Ukraine ghi nhận, chưa phải số liệu được Moskva xác nhận độc lập.

Trong nhóm tên lửa đạn đạo, Nga được cho là có khoảng 115 tên lửa Iskander-M sẵn sàng sử dụng và sản xuất thêm 65 quả mỗi tháng.

GUR cũng cho rằng Moskva đang phát triển biến thể nâng cấp của dòng tên lửa này, với tầm bắn tối đa 700 km, so với khoảng 500 km của phiên bản ban đầu.

Kho dự trữ còn có khoảng 400 tên lửa RM-48U, vốn được cải biến từ đạn tên lửa phòng không của các tổ hợp S-300PM và S-400 để tấn công mục tiêu mặt đất.

Nga được cho là sản xuất khoảng 40 quả mỗi tháng. Ngoài ra, GUR ước tính nước này có hơn 120 tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Riêng tên lửa Kinzhal, cơ quan tình báo Ukraine hồi tháng 7 cho biết kho dự trữ còn khoảng 100 quả, đồng thời nhận định Nga đã đình chỉ sản xuất dòng vũ khí này.

Với tên lửa hành trình, Kh-101 phóng từ máy bay vẫn được đánh giá là vũ khí chủ lực trong các đợt tập kích tầm xa, với sản lượng hơn 80 quả mỗi tháng.

Nga cũng được cho là có hơn 450 tên lửa Kalibr phóng từ tàu chiến và tàu ngầm, cùng hơn 600 tên lửa chống hạm Oniks-M theo số liệu của GUR.

Đáng chú ý, tình báo Ukraine nhận định kho tên lửa Nga hiện vẫn tương đương mức ghi nhận hồi tháng 7, dù Moskva liên tục tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn.

Tuy nhiên, số liệu thực tế có thể khác với ước tính của Kiev, do Nga không công bố đầy đủ quy mô kho dự trữ chiến lược.

Nga cũng mở rộng sản xuất UAV tại đặc khu kinh tế Alabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan. Theo GUR, đơn đặt hàng UAV Geran và UAV mồi nhử Gerbera đã vượt 100.000 chiếc trong năm nay.

Các biến thể Geran-4 và Geran-5 sử dụng động cơ phản lực được cho là có sản lượng lên tới 4.000 chiếc mỗi tháng, bên cạnh khoảng 2.000 UAV Geran-2 dùng động cơ piston.

UAV mồi nhử giúp Nga gây quá tải hệ thống phòng không Ukraine, buộc đối phương tiêu hao đạn đánh chặn và có thể làm lộ vị trí các trận địa phòng thủ. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về những số liệu do GUR công bố.

Trong bối cảnh Kiev liên tục hứng chịu các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV, quy mô kho dự trữ cùng năng lực sản xuất vũ khí của Nga tiếp tục là thách thức lớn đối với hệ thống phòng không Ukraine.