Nga chính thức gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 1/2027

Điện Kremlin khẳng định Nga không thiếu thị trường xuất khẩu dầu diesel (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Theo hãng tin RIA Novosti, Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu, trong đó có dầu diesel, đối với các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp cho đến hết tháng 1/2027.

Nội các Nga cho biết lệnh cấm trên áp dụng đối với dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil. Quyết định này nhằm duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chính phủ đang xem xét miễn trừ cho một số nhà cung cấp để đưa nhiên liệu ra thị trường toàn cầu trong tháng 11.

Hồi đầu tháng 10 này, Chính phủ Nga đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu sau thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump về việc cung cấp dầu diesel của Nga cho Mỹ và thị trường thế giới. Theo ông Novak, nguồn cung dầu diesel của Nga ra thị trường thế giới ước tính sẽ đạt 2,15 triệu tấn trong tháng 11, tăng mạnh so với mức 510.000 tấn trong tháng này.

Trước đó, Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu, trong đó có dầu diesel, đối với các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp cho đến hết tháng 10/2026./.