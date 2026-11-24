Nga đã bắt đầu triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat thế hệ mới vào biên chế Lực lượng Tên lửa Chiến lược. Điều này được thể hiện qua hình ảnh vệ tinh do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) phân tích.

Ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 6 phương tiện vận chuyển và hỗ trợ gần hố phóng lộ thiên số 13C, tại địa điểm gần thành phố Uzhur thuộc vùng Krasnoyarsk.

Sư đoàn 62 thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược đóng quân tại đó và sắp được nhận các loại vũ khí mới. Một thiết bị lắp đặt băng tải chuyên dụng để vận chuyển và xếp dỡ những bộ phận của tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được phát hiện ngay cạnh khu vực giếng phóng.

Sàn chở hàng của nó gần như thẳng đứng, nhưng không còn phần tên lửa nữa. Ngoài ra một cấu trúc bảo vệ màu đỏ có đường kính khoảng 3 mét được phát hiện trên phương tiện khác, được sử dụng để mang theo các bộ phận tên lửa.

Theo nhận định từ các chuyên gia của Viện nghiên cứu IISS, điều này có thể cho thấy một trong các bộ phận của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat đã được đưa vào bên trong giếng phóng.

Việc triển khai các tên lửa mới diễn ra sau nhiều vấn đề kéo dài liên quan đến quá trình phát triển và thử nghiệm. Vụ phóng thành công đầu tiên của RS-28 Sarmat diễn ra vào tháng 4/2022, và vụ thứ hai vào ngày 12/5/2026.

Trong khoảng thời gian giữa các lần phóng này, Nga đã phải chịu ít nhất hai sự cố. Vào tháng 9/2024, tên lửa phát nổ ngay trong hố phóng tại bãi thử Plesetsk.

Sự cố tiếp theo xảy ra vào tháng 11/2025, tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat có khả năng đã bị mất kiểm soát sau khi rời khỏi giếng phóng và rơi xuống địa điểm ngay gần đó.

Sau cuộc thử nghiệm thành công hồi tháng 5/2026, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược - Tướng Sergei Karakayev đã nói với Tổng thống Putin rằng tổ hợp này có thể được đưa vào biên chế chiến đấu từ cuối năm 2026.

Nhận xét về thông số kỹ thuật của vũ khí này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng tầm bắn của tên lửa có thể vượt quá 35 nghìn km. Hơn nữa, Sarmat còn được trang bị đầu đạn hạt nhân phân tách rất lợi hại.

Nhờ cự ly tác chiến cực xa sẽ cho phép tên lửa RS-28 Sarmat tấn công các mục tiêu không theo đường vòng cung ngắn nhất, mà bay qua Nam Cực, tránh vùng phủ sóng của các hệ thống phòng thủ tên lửa được Mỹ triển khai ở Alaska và châu Âu.