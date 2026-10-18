Nga chỉ mất 6 tuần để biến cánh đồng trống thành căn cứ phóng drone: Tốc độ nói lên nhiều điều

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang chứng kiến một bước chuyển biến đáng chú ý về tốc độ quân sự hóa hạ tầng chiến lược.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh từ các công ty thương mại như Planet Labs và Airbus được Reuters công bố đầu tuần này, Nga chỉ mất đúng 6 tuần để biến một cánh đồng trống tại vùng Rostov ở Tây Nam nước này thành một căn cứ phóng drone quy mô lớn.

Sự thay đổi này diễn ra với tốc độ chóng mặt. Vào ngày 31/8, khu vực này vẫn chỉ là một khoảng đất trống với lác đác vài chiếc xe. Nhưng qua các hình ảnh vệ tinh chụp tiếp theo, đến giữa tháng 10, địa điểm nói trên đã trở thành một tổ hợp cơ sở hạ tầng rộng tương đương khoảng 126 sân bóng đá.

Tốc độ xây dựng thần tốc này truyền đi những thông điệp rõ ràng về năng lực quân sự hiện tại của Moscow.

Ông Mike Monnik, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty tình báo tư nhân DroneSec, cho biết ông đã xác định được 8 bệ phóng dọc theo rìa phía Tây của cơ sở. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh của Reuters, 2 trong số đó đã được lắp đặt sẵn các đường ray phóng.

Ông Monnik nhận định, căn cứ này có thể đi vào hoạt động trong vài tuần tới, hoặc thậm chí sớm hơn. Theo ông, khoảng thời gian ngắn ngủi để hoàn thiện một cơ sở hạ tầng rộng lớn như vậy cho thấy Nga có thể dễ dàng đưa các năng lực tác chiến đã được thiết lập vào triển khai thực tế một cách nhanh chóng.

"Tốc độ xây dựng… cho thấy Nga có thể nhanh chóng triển khai các năng lực tấn công đã được thiết lập sẵn như thế nào", ông Monnik nhận định.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định rằng cơ sở mới tại Rostov được thiết kế bài bản để phục vụ việc phóng các drone phản lực như Geran-4 và Geran-5. Ảnh: Ukrinform

Đáng chú ý, cơ sở này nằm cách căn cứ không quân Millerovo – nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Tiêm kích Cận vệ số 31 – chỉ khoảng 3,5 km.

Điều đó nghĩa là nó nằm gọn trong "lá chắn" phòng không được thiết lập bởi các hệ thống tại căn cứ không quân nói trên, khiến cho các nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công cơ sở này trở nên khó khăn hơn.

Về mặt tác chiến, căn cứ mới này gắn liền với sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng dòng drone tấn công lắp động cơ phản lực của Nga, cụ thể là các mẫu Geran-4 và Geran-5.

Theo dữ liệu quân sự từ phía Ukraine được Reuters đưa tin vào tháng trước, Nga đã tăng cường sử dụng UAV phản lực lên gấp khoảng 6 lần trong 3 tháng hè vừa qua. Dữ liệu cũng cho thấy Kiev và các khu vực lân cận là những mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất.

Những vũ khí này có vận tốc lên tới 600 km/h, vượt trội so với các thế hệ drone chạy bằng động cơ piston truyền thống vốn chậm hơn. Do di chuyển quá nhanh, dòng drone phản lực này tạo ra thách thức lớn khi các thiết bị đánh chặn giá rẻ của Ukraine khó lòng bắt kịp, buộc Kiev phải khẩn trương tìm kiếm giải pháp đối phó mới trước thềm mùa đông.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định rằng cơ sở mới tại Rostov được thiết kế bài bản để phục vụ dòng vũ khí này. Phía Tây cơ sở sở hữu 8 bệ phóng, với nhiều đường ray phóng đã hoặc đang được gấp rút hoàn thiện.

Theo đánh giá từ ông Monnik, cơ sở này có tiềm năng phóng từ 100 drone phản lực trở lên trong vòng 24 giờ, tùy thuộc vào nguồn cung và mục tiêu tác chiến.

Theo ông Rob Jordan, giám đốc chương trình tại viện nghiên cứu RUSI (có trụ sở tại London), mức độ xây dựng khẩn trương này cho thấy Nga đang đặt niềm tin lớn vào năng lực tấn công tầm xa của mình.

"Quy mô xây dựng như vậy trong khoảng thời gian ngắn thực sự đáng kinh ngạc. Điều này cho thấy Nga đặt niềm tin đáng kể vào năng lực tấn công tầm xa của mình – có lẽ là ngay cả khi phải đánh đổi bằng sức mạnh của các lực lượng lục quân truyền thống", ông Jordan cho biết.

Bên cạnh áp lực trực tiếp lên hệ thống phòng thủ của Ukraine khi xung đột kéo dài, theo ông Monnik, tốc độ và quy mô phát triển hạ tầng này còn đặt ra bài toán chiến lược đầy thách thức cho NATO.

Sự kết hợp giữa sản xuất công nghiệp quy mô lớn, tính phức tạp ngày càng tăng của các loại vũ khí tầm xa, và lỗ hổng phòng thủ chống drone tại các quốc gia phương Tây, cho thấy mức độ dễ bị tổn thương đáng lo ngại trước các chiến dịch tác chiến điện tử và máy bay không người lái quy mô lớn trong tương lai gần.

Minh Đức (Theo Kyiv Post, Moscow Times)