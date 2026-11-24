Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trước Quốc hội ở Moskva ngày 23/3/2023. Ảnh: TTXVN

Theo tờ The Moscow Times, Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga, nằm giữa Ba Lan và Litva. Kể từ năm 2022, khu vực này ngày càng phụ thuộc vào vận tải biển để duy trì nguồn cung hàng hóa. Trước đó, Litva đã hạn chế vận chuyển nhiều loại hàng hóa, trong đó có vật liệu xây dựng, qua lãnh thổ nước này nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.

Phát biểu về quyết định đầu tư trên, Thủ tướng Mishustin cho biết: "Khu vực Kaliningrad có vị trí địa lý đặc thù. Do các hành động bất hợp pháp từ một số quốc gia, các chuỗi cung ứng logistics đã bị gián đoạn, cùng với đó là những nỗ lực phong tỏa giao thông, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp tại đây".

Theo kế hoạch, hai phà mới sẽ đi vào hoạt động từ năm 2030, phục vụ tuyến vận tải giữa cảng Ust-Luga thuộc tỉnh Leningrad của Nga và cảng Baltiysk tại Kaliningrad. Ông Mishustin cho biết phần lớn kinh phí cho dự án sẽ được trích từ quỹ dự phòng quốc gia của Nga.

Thông báo trên được đưa ra sau khi tàu chở hàng Sparta II của Nga, được cho là có liên hệ với quân đội nước này và đang vận chuyển hàng hóa đến Kaliningrad, bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và bốc cháy trên biển Baltic ngày 21/11. Quân đội Phần Lan nhận định nhiều khả năng đây là một cuộc tấn công do Ukraine thực hiện, làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực.

Cùng ngày 21/11, Thống đốc Kaliningrad Alexei Besprozvannykh cho biết cảnh báo về UAV đã được kích hoạt tại một quận giáp biên giới với Litva sau khi xuất hiện một "vật thể khả nghi".

Trước đó, trong văn bản gửi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tháng 9, Nga cảnh báo sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu liên minh phương Tây tìm cách cắt đứt các tuyến kết nối với Kaliningrad.

Theo số liệu được công bố, hiện vận tải biển đảm nhận hơn một nửa lượng hàng hóa cung cấp cho Kaliningrad, tăng mạnh so với mức 8% vào năm 2021, trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Hiện có khoảng 30 tàu, trong đó có 4 phà đường sắt, tham gia vận chuyển hàng hóa giữa vùng lãnh thổ này và các cảng của Nga trên biển Baltic.