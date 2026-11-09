Nga chế tạo hệ thống phòng không giá rẻ Kochevnik bắn rocket S-8VC 'đặc trị' UAV

Hệ thống phòng không giá rẻ Kochevnik là một vũ khí rất đặc biệt của Nga, sử dụng rocket S-8VC đã được "thông minh hóa" mục đích để chống lại máy bay không người lái.

Ban đầu có thông tin cho rằng Nga đã tích hợp rocket dẫn đường loại S-8VC thế hệ mới vào trang bị của trực thăng tấn công Ka-52M và trực thăng hải quân Ka-29 để đối phó với máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.

Nhưng giờ đây khi hệ thống Kochevnik ra mắt, cho thấy Nga đã chế tạo hệ thống phòng không dành riêng cho rocket S-8VC với tầm bắn được tuyên bố lên tới 4 km.

Dựa trên các đặc điểm mô tả hiện có, đạn rocket S-8VC "thông minh hóa" của Nga có thể được gọi là "phiên bản tương đương APKWS" của Mỹ, do mục đích của nó là chống lại máy bay không người lái đối phương.

APKWS là một tên lửa giá rẻ dựa trên nền tảng rocket Hydra-70 sử dụng tia laser để nhắm mục tiêu. Trong khi đó S-8VC của Nga được cho là có đầu dò radar tích hợp và ngòi nổ điều khiển từ xa, nhưng việc khai hỏa vẫn dựa trên radar của phương tiện phóng.

Sự "lựa chọn" của người Nga đã gây ngạc nhiên cho giới quan sát, bởi vì rocket S-8VC ban đầu được cho là vũ khí trang bị của các trực thăng tấn công chuyên dụng.

Danh sách dự đoán ban đầu gồm trực thăng tấn công hạng nặng Ka-52M, trực thăng hạm tàu Ka-29 hiếm gặp, thậm chí trực thăng vận tải đa dụng Mi-8AMTSh-V, nhưng đáng ngạc nhiên khi vì lý do nào đó, các trực thăng tấn công thuộc dòng Mi-28 lại bị "bỏ qua".

Ở đây sẽ nảy sinh câu hỏi về mức độ tương thích của những thiết bị trên máy bay trực thăng thuộc các loại đã đề cập. Nhưng Ka-52M, Ka-29 và Mi-8 cũng cần hiện đại hóa hệ thống radar và tích hợp các khối B810-UV được chế tạo đặc biệt mới có thể phóng rocket S-8VC.

Việc trang bị vũ khí như vậy theo đánh giá có thể là vấn đề liên quan nhiều hơn đến xu hướng chủ quan giữa các chủ thể trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Khi đánh giá bất kỳ loại vũ khí mới nào của Nga, chỉ số chi phí trên hiệu quả giữ vai trò hàng đầu. Hiện tại chưa rõ số lượng tên lửa S-8VC cần thiết để phá hủy một mục tiêu trên không và giá thành sản xuất một quả đạn là bao nhiêu.

Nhưng rất có thể trong kế hoạch phát triển phương tiện mới để chống lại máy bay không người lái cảm tử Ukraine, người Nga đang dựa trên khả năng sản xuất hàng loạt, và rocket S-8VC cùng hệ thống phòng không mặt đất Kochevnik là phương án tối ưu.

Để so sánh, số liệu dự kiến ​​cho tổ hợp công nghiệp quân sự Nga liên quan đến vũ khí hàng không vào năm 2024 bao gồm việc sản xuất tới 195 nghìn quả rocket thuộc dòng S-8, tức là họ có kho dự trữ khổng lồ để hoán cải thành S-8VC nhằm chống lại UAV đối phương.