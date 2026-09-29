Nga: Cháy nhà máy pháo hoa, ít nhất 14 người thiệt mạng

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Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đám cháy bùng phát tại cơ sở ở làng Kubrinsk, cách thủ đô Moskva khoảng 100 km về phía Bắc, làm 2 tòa nhà trong khu sản xuất bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hộ đã triển khai hơn 100 nhân viên cùng khoảng 40 phương tiện để khống chế ngọn lửa.

Các hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy nhiều tia lửa phát ra từ khu vực đổ nát vẫn còn âm ỉ sau khi đám cháy được dập tắt. Hiện tình hình đã được kiểm soát, song lực lượng chức năng tiếp tục rà soát hiện trường để đánh giá thiệt hại.

Cơ quan công tố tỉnh Yaroslavl đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ khả năng vi phạm các quy định an toàn công nghiệp tại cơ sở sản xuất nguy hiểm này. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được công bố.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn tại các nhà máy sản xuất vật liệu dễ cháy nổ ở Nga, đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro đang được siết chặt.