Nga-châu Phi kêu gọi cải cách các thể chế tài chính toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba tại Moscow kết thúc vào ngày 29/10/2026.

Theo tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba, các bên nhất trí ủng hộ cải cách toàn diện IMF, WTO và WB.

Điều này nhằm đảm bảo các thể chế này hoạt động dựa trên các nguyên tắc phi chính trị hóa, bình đẳng và tôn trọng lợi ích của tất cả các bên.

Họ cũng kêu gọi tăng cường sự hiện diện của châu Phi trong ban lãnh đạo IMF và WB, cũng như tăng vai trò của các nước châu Phi trong quá trình ra quyết định.

Nga và các quốc gia châu Phi cũng nhất trí thúc đẩy cải cách WTO để đảm bảo một hệ thống thương mại mở, minh bạch, toàn diện, không phân biệt đối xử và dựa trên luật lệ.

Các bên nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì vai trò trung tâm của WTO, giữ vững các nguyên tắc cơ bản, bao gồm việc ra quyết định dựa trên sự đồng thuận, đối xử tối huệ quốc và đối xử đặc biệt, khác biệt đối với các nước đang phát triển và kém phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba khai mạc tại Moscow hôm 27/10 và đã kết thúc hôm 29/10.

Diễn đàn kinh tế chủ yếu tập trung vào việc mở rộng thương mại, tăng cường độc lập tài chính và hỗ trợ phát triển công nghiệp trên khắp lục địa.

Theo TASS