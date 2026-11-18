Đài RT trích dẫn thông cáo hôm nay (17/11) của FSB cho hay các đặc vụ Ukraine còn lên kế hoạch đồng thời tấn công các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu ở miền nam Nga bằng ít nhất 40 thiết bị bay không người lái (UAV) 4 cánh quạt.

Video: FSB

Theo thông cáo, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) đã phối hợp thực hiện âm mưu trên kể từ đầu năm nay, với chi phí ước tính ít nhất là 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, mọi hành động của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của FSB ngay từ giai đoạn đầu.

FSB tuyên bố trong khoảng thời gian này, phía Ukraine đã vận chuyển lậu khoảng 700kg thuốc nổ do phương Tây sản xuất, 6 mô tô nước, hàng chục UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cùng nhiều thiết bị khác cho các đặc vụ mà họ đã tuyển mộ bên trong lãnh thổ Nga.

Phần lớn số thiết bị này được đưa vào Nga bằng UAV và khinh khí cầu thời tiết, trong khi các mô tô nước được vận chuyển bằng đường bộ, đi qua các quốc gia thứ ba.

Thông cáo của FSB nêu rõ: “Theo kế hoạch phạm tội do các cơ quan đặc biệt của Kiev vạch ra, các mô tô nước này sẽ được hoán cải thành phương tiện không người lái trên mặt nước, mỗi chiếc mang theo 60kg thuốc nổ để tấn công các tàu chiến của Hải quân Nga cũng như các tàu dân sự trên biển Caspi”.

Theo FSB, cơ quan này đã triển khai hành động chống lại các đặc vụ của Kiev vào đầu tháng 11, ngay trước thời điểm nhóm đặc vụ Ukraine chuẩn bị thực hiện vụ tấn công quy mô lớn.

FSB tiết lộ 4 đối tượng đã bị bắt giữ tại các thành phố Maykop, Tikhoretsk, Kizlyar và Rostov-on-Don của Nga. Ngoài ra, 2 nghi phạm khác đã bị vô hiệu hóa sau khi nổ súng chống trả lực lượng an ninh Nga trong quá trình nhà chức trách tìm cách bắt giữ họ.

FSB cho biết thêm lực lượng chức năng đã thu giữ các xuồng không người lái và FPV đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ tay các đặc vụ của Kiev, đồng thời tiến hành vô hiệu hóa chúng. Nhà chức trách đã tiến hành khởi tố một vụ án hình liên quan đến việc chuẩn bị tấn công khủng bố và tàng trữ trái phép chất nổ.

FSB cảnh báo “bất kỳ đặc vụ, người tuyển mộ hay đồng phạm nào của các cơ quan tình báo nước ngoài, những kẻ đã chọn con đường phản bội tổ quốc, chắc chắn sẽ bị phát hiện, bắt giữ và phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Nga”.

Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên.