Nga cấp tốc phát triển bản sửa lỗi Rassvet-4 khi mạng vệ tinh Rassvet-3 chưa đạt yêu cầu

Thông tin về mạng internet vệ tinh Rassvet-4 được chứng minh bằng các tài liệu của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Theo số liệu đã công bố, đơn từ do phía Nga gửi đã được nhập vào sổ đăng ký hôm 29/10/2026.

Phía Nga đã đệ trình hai tài liệu: thông tin sơ bộ về mạng lưới vệ tinh (Thông tin công bố trước) và yêu cầu phối hợp tần số (Yêu cầu phối hợp).

Chòm sao vệ tinh được thiết lập sẽ bao gồm 374 vệ tinh, được đặt ở độ cao khoảng 800 km. Chúng dự kiến ​​sẽ phân bố trên 17 mặt phẳng quỹ đạo - mỗi mặt phẳng có 22 vệ tinh.

Tài liệu này cũng tiết lộ một số đặc điểm của thiết bị liên lạc. Cụ thể, mỗi vệ tinh sẽ có 12 chùm ăng ten: 7 để phát tín hiệu và 5 để thu tín hiệu. Dữ liệu về tần số hoạt động và đặc tính của các ăng ten cũng được cung cấp.

Kế hoạch phân bổ tần số của hệ thống Rassvet cho thấy việc sử dụng các băng tần Ku và Ka. Cụ thể, các băng tần 10,7 - 12,725 GHz và 19,075 - 20,2 GHz được phân bổ cho việc truyền dữ liệu từ vệ tinh đến các trạm mặt đất.

Ngoài ra các băng tần 14 - 14,495 GHz và 29,5 - 30 GHz cho việc truyền tín hiệu từ các trạm mặt đất đến vệ tinh. Những băng tần riêng biệt được thiết kế cho liên lạc trung chuyển và liên lạc giữa các vệ tinh.

Các thông số này được xác định theo quyết định ký kết ngày 29/11/2021 của Ủy ban Nhà nước về Tần số Vô tuyến của Liên bang Nga.

Nhu cầu hiện đại hóa cấp tốc mạng lưới nảy sinh trong bối cảnh những khó khăn với việc triển khai thế hệ trước đó. Vào tháng 3 và tháng 7/2026, Nga đã phóng hai lô gồm 16 vệ tinh Rassvet-3 lên quỹ đạo.

Tính đến đầu tháng 11, 2 vệ tinh đã rời quỹ đạo, trong khi 30 vệ tinh còn lại vẫn chưa đạt đến độ cao hoạt động ban đầu được công bố là khoảng 800 km. Đặc biệt, 13 vệ tinh thuộc lô thứ hai chỉ ổn định ở độ cao khoảng 508 km.

Điều đáng chú ý nữa là tài liệu thiết kế của "Cục 1440" trước đây đã cho thấy độ cao quỹ đạo mục tiêu khoảng 800 km. Do đó, việc ổn định vệ tinh ở độ cao 508 km có nghĩa là không đạt được các thông số như đã dự kiến ban đầu.

Hiện tại các vệ tinh chỉ cho thấy khả năng hoạt động hạn chế. Trong cuộc thử nghiệm ngày 19/9, cư dân của một trong những khu định cư thuộc Khu tự trị Nenets đã có thể truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa thông qua kênh liên lạc Rassvet.

Bên cạnh đó, bất chấp việc gần đây đã phát hiện các vật thể tương tự trạm mặt đất của hệ thống liên lạc vệ tinh Rassvet trên máy bay không người lái Nga, vẫn còn một chặng đường rất dài trước khi hệ thống này đi vào hoạt động đầy đủ với chức năng tương đương Starlink.