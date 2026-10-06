Nga cập nhật về nhân viên phòng thí nghiệm tử vong nghi nhiễm dịch hạch

Người dân đeo khẩu trang tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tuy nhiên, Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) sau đó cho biết nữ nhân viên thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk (phục vụ khu vực Siberia và Viễn Đông) được chẩn đoán mắc "viêm phổi chưa rõ nguyên nhân".

Rospotrebnadzor ngày 5/10 khẳng định tình hình vệ sinh và dịch tễ tại Vùng Irkutsk vẫn ổn định.

Bên cạnh đó, Rospotrebnadzor cho biết, tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus tại Vùng Irkutsk đang thấp hơn 12,6% so với ngưỡng dịch và ở mức tương đương với trung bình nhiều năm.

Hãng TASS (Nga) dẫn thông báo nêu rõ: "Tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn 12,6% so với ngưỡng dịch và phù hợp với mức trung bình nhiều năm. Các loại virus đường hô hấp thường gặp vào thời điểm này trong năm đang lưu hành, trong đó rhinovirus chiếm ưu thế. Những ca nhiễm cúm đầu tiên, chủ yếu là chủng A(H1N1), cũng đã được ghi nhận".

Rospotrebnadzor thông báo rằng một số người từng tiếp xúc với người phụ nữ tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại vùng Irkutsk được chẩn đoán mắc COVID-19 và nhiễm rhinovirus. Cơ quan này thông báo: "Các xét nghiệm đã xác nhận hai ca nhiễm COVID-19 và hai ca nhiễm rhinovirus". Rospotrebnadzor đồng thời cho biết thêm rằng không phát hiện mầm bệnh truyền nhiễm nào khác ở những người có tiếp xúc với nữ nhân viên tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk.

Rospotrebnadzor chia sẻ rằng công tác theo dõi y tế đã hoàn tất đối với 60% số người từng tiếp xúc với nữ nhân viên được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân này. "Dựa trên các thông tin hiện có, kết quả xét nghiệm và tình trạng sức khỏe, việc theo dõi y tế đã hoàn tất đối với 60% những người từng tiếp xúc với bệnh nhân", cơ quan này cho hay.

Rospotrebnadzor nêu bật rằng tình hình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang liên hệ với các cơ quan y tế Nga về ca viêm phổi chưa rõ nguyên nhân được phát hiện ở một nhân viên thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk (vùng Siberia và Viễn Đông).

Ông Christian Lindmeier, người phát ngôn của WHO chia sẻ với TASS: "WHO đang phối hợp với các cơ quan y tế Nga để xác minh vụ việc, các tình tiết liên quan, quy trình cũng như kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, cơ sở cho việc truy vết tiếp xúc và tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc, cũng như bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế".