Nga cáo buộc ông Zelensky đi ngược thoả thuận của Tổng thống Mỹ Doanld Trump

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15/10 tuyên bố Moskva đã chấp thuận đề xuất thỏa thuận diesel với Washington, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có hành động “thách thức trực tiếp” Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Lavrov cho rằng thay vì ủng hộ thỏa thuận, nhà lãnh đạo Ukraine lại yêu cầu cung cấp thêm tên lửa để tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, trong đó có những nhà máy lọc dầu.

Ngoại trưởng Nga mô tả động thái này là sự thách thức trực tiếp và trắng trợn đối với ông Trump.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc ông Zelensky không sẵn sàng tham gia các sáng kiến mang tính xây dựng trên cơ sở bình đẳng, đồng thời chỉ trích những điều kiện mà Kiev đưa ra liên quan đến việc tổ chức bầu cử tại Ukraine.

Đề cập đến kế hoạch hòa bình đang được Mỹ và các nước châu Âu xây dựng, ông Lavrov cho biết Nga chưa nhận được đề xuất chính thức.

Ông nhận định những thông tin bị rò rỉ mà mình tiếp cận chưa cho thấy các giải pháp cụ thể nhằm thiết lập nền hòa bình lâu dài và bền vững tại Ukraine.

Ngày 9/10, Tổng thống Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Theo ông, lượng cung cấp có thể tăng thêm khoảng 4,5 triệu tấn từ tháng 11, tùy thuộc tình hình hoạt động của các nhà máy lọc dầu.

Sau đó, ông Trump công bố thỏa thuận “ngừng bắn năng lượng” giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, hai bên đưa ra cách diễn giải khác nhau về phạm vi áp dụng.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga tiếp tục tấn công các nhà máy điện của Ukraine, trong khi ông Trump cho rằng thỏa thuận chỉ áp dụng đối với các nhà máy lọc dầu.

Ông cũng lập luận rằng các nhà máy lọc dầu tại Ukraine đã ngừng hoạt động kể từ khi xung đột bùng phát.

Bất chấp những chỉ trích, Tổng thống Mỹ tiếp tục bảo vệ quyết định nhập dầu diesel từ Nga, cho rằng thỏa thuận phục vụ lợi ích của nước Mỹ.

Ngày 15/10, ông Zelensky tuyên bố cảm thấy bị “phản bội” bởi thỏa thuận này và ra lệnh nối lại chiến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.

Ông Trump gọi động thái của Kiev là “đáng hổ thẹn”, đồng thời chỉ trích các cuộc tập kích nhằm vào những cơ sở sản xuất nhiên liệu diesel mà Mỹ và thị trường toàn cầu đang cần.