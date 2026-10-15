Nga cáo buộc Nhật Bản thu thập tình báo quốc phòng

Ngày 13/10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ ông Yuki Imai, phóng viên thuộc văn phòng báo Hokkaido Shimbun (Nhật Bản) tại Yuzhno-Sakhalinsk, thủ phủ tỉnh Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông Nga.

Theo thông báo từ FSB, nhà báo này dù được Bộ Ngoại giao Nga cấp phép hoạt động hợp pháp nhưng bị nghi ngờ thực hiện hành vi gián điệp theo Điều 276 Bộ luật Hình sự Nga. Cơ quan an ninh Nga cáo buộc ông Imai đã thu thập và lưu trữ các dữ liệu liên quan đến năng lực quốc phòng, đặc biệt là thông tin về cư dân vùng Kuril tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, nhằm cung cấp cho cơ quan tình báo Nhật Bản.

Sau khi bị bắt giữ tại Yuzhno-Sakhalinsk ngay trước thời điểm định khởi hành, phóng viên này đã được di lý về thủ đô Moscow và bị tạm giam theo quyết định của tòa án để phục vụ điều tra.

Phát biểu về vụ việc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh việc Tokyo sử dụng tư cách nhà báo nước ngoài làm “bình phong” thu thập thông tin tình báo gây hại cho an ninh quốc gia Nga là hành vi “không thể chấp nhận được”.

Bà Zakharova khẳng định đây không phải là trường hợp duy nhất và Nga từng nhiều lần cảnh báo Nhật Bản về vấn đề này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh:"Trong bối cảnh hợp tác song phương đã suy giảm nghiêm trọng do chính sách chống Nga của chính quyền Nhật Bản cũng như việc Tokyo phớt lờ các quan ngại của Moscow về quá trình ’tái quân sự hóa', diễn biến mới này chắc chắn sẽ làm u ám thêm bầu không khí quan hệ Nga - Nhật” đồng thời kêu gọi Tokyo lập tức từ bỏ các bước đi thù địch.

Ngay sau động thái của Moscow, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 14/10 đã triệu tập Đại sứ Nga tại Nhật Bản, ông Nikolai Nozdrev, để đưa ra tuyên bố phản đối chính thức.

Ông Kimitake Nakamura, Tổng cục trưởng Cục các vấn đề Châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chỉ trích phía Nga đã tiến hành bắt giữ công dân Nhật Bản và đưa ra các cáo buộc đơn phương mà không có giải thích trước cho chính phủ Nhật Bản. Phía Tokyo yêu cầu Nga bảo đảm việc đối xử nhân đạo, công bằng và nhanh chóng tạo điều kiện cho cơ quan đại diện ngoại giao Nhật Bản tiếp cận, liên lạc với phóng viên Imai.

Trả lời tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực tối đa để bảo hộ công dân và tiếp tục đưa ra các yêu cầu cần thiết đối với phía Nga.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Nhật Bản vốn đã rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022 và Tokyo tham gia các đợt trừng phạt kinh tế cùng phương Tây nhằm vào Nga.