Nga cáo buộc châu Âu cản trở tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 26/9, ông Lavrov nói: "Châu Âu đang làm mọi thứ có thể nhằm phá hoại những cuộc đàm phán hòa bình mà chính quyền Tổng thống Donald Trump quan tâm".

Ông cũng khẳng định Nga sẽ hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt và loại bỏ mối đe dọa đối với an ninh nước này. "Điều này sẽ xảy ra bất kể trong hoàn cảnh nào", Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Ông Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Video: X/mog_russEN

Theo ông Lavrov, phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và đưa ra những tuyên bố yêu cầu người dân châu Âu chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột muộn nhất vào năm 2030.

Bên lề kỳ họp, ông Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Đây là cuộc tiếp xúc cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa Nga và Đức kể từ trước khi xung đột quy mô lớn tại Ukraine bùng phát năm 2022.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cuộc gặp do phía Đức đề xuất và kéo dài khoảng 20 phút.

Tại cuộc gặp, ông Wadephul kêu gọi Moscow từ bỏ "con đường leo thang nguy hiểm đối với Đức, châu Âu và NATO", đồng thời đề xuất khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng cuộc gặp không tạo ra kết quả mới. "Ông ấy chỉ lặp lại lập trường công khai chính thức lên án Nga... bạn có thể tự đánh giá xem liệu đó có được tính là đối thoại hay không", Ngoại trưởng Nga nói.