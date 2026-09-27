Nga cáo buộc châu Âu cản trở đàm phán hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26-9 cáo buộc các nước châu Âu đang tìm cách cản trở triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Lavrov cũng đề cập một loạt vấn đề quốc tế, từ tình hình Trung Đông đến hợp tác về trí tuệ nhân tạo.

Theo Ngoại trưởng Nga, các nước phương Tây đang hỗ trợ Ukraine về vũ khí và năng lực tác chiến, trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu mà Mátxcơva cáo buộc là dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Ông cho rằng những nỗ lực nhằm gây tổn thất chiến lược cho Nga sẽ không đạt được mục tiêu.

Liên quan tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Nga cho rằng đã đến lúc giải quyết vấn đề cốt lõi của khu vực thông qua việc bảo đảm một nhà nước Palestine độc lập, trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc. Mátxcơva từ lâu ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết xung đột Israel - Palestine.

Về trí tuệ nhân tạo, ông Lavrov cho biết Nga ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc về việc thành lập một tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực AI.

Đáng chú ý, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Lavrov đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Đây là cuộc tiếp xúc cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa Nga và Đức kể từ trước khi Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022, theo các quan chức hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine và quan hệ song phương. Phía Đức, theo một nguồn tin từ phái đoàn nước này, kêu gọi Nga “làm mọi điều có thể” để đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Ông Wadephul nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề, trong bối cảnh nhiều quốc gia, đặc biệt các nước đang phát triển, đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. Phía Đức cho rằng một giải pháp thực tế về hoạt động hàng hải tại Biển Đen có thể mở đường cho những bước đi tiếp theo.

Ukraine cùng các đồng minh hiện thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế tại Biển Đen, đồng thời đề xuất chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Mátxcơva chưa công khai thể hiện sự ủng hộ đối với các sáng kiến này.

Cuộc gặp Lavrov - Wadephul diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Đức vẫn căng thẳng. Berlin hồi đầu tháng cáo buộc Matsxcơva đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Leipzig hồi tháng 8 và công bố một số biện pháp đáp trả. Nga bác bỏ cáo buộc, gọi đây là “sự khiêu khích bịa đặt”.

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