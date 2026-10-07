Nga cảnh giác trước động thái của NATO, Thụy Điển tăng cường phòng thủ tại Ba Lan

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 6-10 thông báo Stockholm sẽ triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Ba Lan từ tháng 12 nhằm bảo vệ một trung tâm hậu cần của NATO. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Mátxcơva sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste Bendito Freitas, ông Lavrov cho biết Nga hiện tập trung hoàn thành những mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đề ra liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó có việc ngăn chặn những gì Nga coi là các mối đe dọa từ các nước láng giềng phương Tây.

Đề cập tình hình xung quanh Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, ông Lavrov nhấn mạnh Mátxcơva đã đưa ra thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào khu vực này hoặc bất kỳ phần lãnh thổ nào khác của Nga đều sẽ nhận được đáp trả. Những tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mátxcơva và NATO gia tăng tại khu vực Baltic.

Theo ông Lavrov, sau khi Nga cảnh báo về những phát biểu liên quan đến nguy cơ an ninh nhằm vào Kaliningrad, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Morgan Whitaker đã khẳng định với Mátxcơva rằng liên minh không có kế hoạch tấn công Nga và NATO là một liên minh phòng thủ.

Trong khi đó, các nước thành viên NATO tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông của liên minh. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 6-10 thông báo Stockholm sẽ triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Ba Lan từ tháng 12 nhằm bảo vệ một trung tâm hậu cần của NATO, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và chuyển giao hỗ trợ quân sự và dân sự cho Ukraine.

Thụy Điển sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này từ Hà Lan và dự kiến điều khoảng 100 quân nhân thuộc đơn vị phòng không tới Ba Lan. Chính phủ Thụy Điển không công bố số lượng hệ thống Patriot được triển khai. Theo Lực lượng Vũ trang Thụy Điển, đây sẽ là lần đầu tiên Stockholm đưa hệ thống Patriot tham gia một nhiệm vụ của NATO. Đơn vị này dự kiến hoạt động từ đầu tháng 12 đến cuối năm và có khả năng được duy trì trong nửa đầu năm 2027.

Động thái trên được triển khai ngay sau khi Stockholm công bố việc đưa máy bay chiến đấu Gripen tham gia nhiệm vụ của NATO tại Ba Lan từ tháng 10. Các máy bay này có nhiệm vụ hỗ trợ hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của NATO, đồng thời góp phần bảo vệ trung tâm hậu cần ở phía Đông Nam Ba Lan.

Theo phía Thụy Điển, việc tăng cường các phương tiện phòng không và máy bay chiến đấu tại Ba Lan nhằm bảo đảm an ninh cho tuyến hậu cần phục vụ hoạt động hỗ trợ Ukraine, đồng thời góp phần củng cố khả năng phòng thủ chung của NATO.

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