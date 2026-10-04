Nga cảnh báo tập kích lớn, kêu gọi nhà ngoại giao rời Kiev

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/10 tiếp tục kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời Kiev, đồng thời cảnh báo lực lượng Nga sẽ duy trì các cuộc tập kích "quy mô lớn" nhằm vào Ukraine.

Moscow cho biết trước đó đã đưa ra cảnh báo tương tự nhưng một số nhà ngoại giao và người nước ngoài vẫn ở lại thủ đô Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những người phớt lờ cảnh báo sẽ tự chịu trách nhiệm về các hậu quả có thể xảy ra.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào Kiev trong những ngày gần đây. Các cây cầu bắc qua sông Dnieper và cơ sở hạ tầng năng lượng nằm trong số những mục tiêu bị đánh trúng.

Ngày 3/10, một UAV Nga đánh trúng cầu Bắc, còn gọi là cầu Pivnichnyi, tại Kiev. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết vụ tập kích làm hư hại mặt đường và hệ thống dây điện phía trên dành cho xe buýt điện, khiến giao thông qua cầu bị đình chỉ. Vụ tấn công cũng làm 2 người bị thương.

Trước đó một ngày, cầu Pivdennyi, cũng bị tập kích. Việc 2 cây cầu quan trọng bị gián đoạn trong 2 ngày liên tiếp gây ùn tắc nghiêm trọng tại thủ đô. Kiev có 8 cây cầu lớn kết nối 2 bờ sông Dnieper.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tập kích nhằm vào những mục tiêu mà Moscow cho là phục vụ hậu cần quân sự Ukraine.

Nga cũng cáo buộc Kiev sử dụng các tuyến cầu và cơ sở hạ tầng này để vận chuyển binh sĩ, hàng hóa quân sự.

Trong khi đó, giới chức Ukraine cảnh báo tình hình tại thủ đô đang trở nên nghiêm trọng. Ông Klitschko cho rằng Kiev cần chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao trước các đợt tập kích tiếp theo.

Tuy nhiên, cảnh báo của Moscow chưa đồng nghĩa một cuộc tập kích quy mô lớn chắc chắn sẽ xảy ra.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ tuyên bố lực lượng nước này sẽ tiếp tục các cuộc tập kích, trong khi phía Ukraine cho biết chưa nhận được thông báo về kế hoạch di chuyển các cơ quan ngoại giao khỏi Kiev.