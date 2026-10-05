Nga cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng vào không gian

Ông Dmitry Medvedev cho biết, việc ngăn chặn mạng lưới Rassvet sẽ tương đương với phá hủy hệ thống và có thể kéo theo “xung đột toàn diện trong không gian”. Quan chức Nga cho rằng các bên cần tôn trọng lẫn nhau trong lĩnh vực không gian và cảnh báo các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể trở thành mục tiêu đáp trả nếu Rassvet bị ngăn chặn. Ông không nêu cụ thể biện pháp mà Nga có thể tiến hành.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn với Financial Times rằng, ông đã nhiều lần đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga và Trung Quốc tham gia phát triển Rassvet, hệ thống vệ tinh được Moscow xây dựng nhằm cạnh tranh với Starlink của SpaceX. Theo ông Zelensky, Trung Quốc đang hỗ trợ Nga phát triển công nghệ liên quan và Rassvet có thể được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Kiev cho rằng nếu hệ thống này đi vào hoạt động, Nga có thể nâng cao khả năng liên lạc và hỗ trợ xác định mục tiêu theo thời gian thực trên lãnh thổ Ukraine. Nga bắt đầu phóng các vệ tinh Rassvet từ tháng 3/2026 và có kế hoạch xây dựng mạng lưới quy mô lớn hơn trong những năm tới.

Rassvet được phát triển như một mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp, tương tự mô hình Starlink. Theo các nguồn tin nước ngoài, lô đầu tiên gồm 16 vệ tinh đã được phóng hồi tháng 3. Một số nguồn cho biết Nga đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên hàng trăm vệ tinh, qua đó hình thành hệ thống liên lạc vệ tinh riêng.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/10 nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường năng lực của các hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo, cơ sở hạ tầng mặt đất và phát triển các công nghệ tiên tiến. Theo ông Putin, lực lượng này bảo đảm hoạt động của các hệ thống liên lạc, định vị và cung cấp thông tin cho các lực lượng vũ trang Nga, đồng thời nhấn mạnh vai trò của lĩnh vực không gian đối với an ninh quốc gia.