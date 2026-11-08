Nga cảnh báo nguy cơ leo thang từ kế hoạch tập trận của châu Âu

Theo hãng tin TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch tập trận của Lực lượng Đa Quốc gia vì Ukraine (MNF-U), bộ phận quân sự thuộc Liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, cho rằng động thái này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh các bên đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

“Các cuộc tập trận dự kiến bắt đầu ngay trước thời điểm Nga, Mỹ và Ukraine nối lại các cuộc tham vấn tại Abu Dhabi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Điều này một lần nữa cho thấy các nước châu Âu không có chỗ tại bàn đàm phán”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng kế hoạch tập trận của Liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ảnh: TASS

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, châu Âu vẫn chưa sẵn sàng xem xét những quan ngại an ninh mà Moskva coi là chính đáng, đồng thời tiếp tục có những động thái làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột.

Bà Zakharova cho rằng Anh và Pháp đang tìm cách duy trì sự hiện diện quân sự tại Ukraine thông qua kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia, qua đó tạo bàn đạp để tiếp tục đối đầu với Nga.

“London và Paris kỳ vọng rằng, thông qua việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, họ có thể duy trì chỗ đứng tại đây để tiếp tục đối đầu với Nga và tìm cách khiến Nga phải chịu thất bại về mặt quân sự”, bà Zakharova nhận định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine, bất kể dưới danh nghĩa Liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine hay bất kỳ cơ chế nào khác.

Theo bà Zakharova, việc triển khai lực lượng như vậy trên thực tế sẽ cấu thành hành động can thiệp quân sự, đồng thời tạo ra những mối đe dọa mới đối với an ninh của Nga.

“Về bản chất, đây sẽ là bước đi tiếp theo làm gia tăng mức độ can dự của các quốc gia châu Âu thành viên NATO vào cuộc xung đột, đồng thời khiến tình hình tiếp tục leo thang”, bà Zakharova cảnh báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh rằng Moskva coi sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là một vấn đề an ninh nghiêm trọng.

“Lực lượng Vũ trang Nga coi bất kỳ lực lượng quân sự nào hiện diện trên lãnh thổ Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp, cùng với tất cả những rủi ro và hệ quả có thể phát sinh”, bà Zakharova tuyên bố.

Dưới sự dẫn dắt của Anh và Pháp, khoảng 2.800 binh sĩ đến từ 10 quốc gia châu Âu dự kiến tham gia cuộc tập trận quân sự tại Ba Lan từ ngày 9-22/11, nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine trong trường hợp Kiev và Moskva đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo kế hoạch, Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine (MNF-U), được thành lập trong khuôn khổ Liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine (Coalition of the Willing), sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi kinh tế, tái thiết và nâng cao năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine, góp phần bảo đảm an ninh và ổn định tình hình sau khi xung đột kết thúc.