Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhận định, vụ tấn công này là một hành động rất nguy hiểm, và là một phần trong xu hướng làm gia tăng căng thẳng khu vực, gây quan ngại cho tất cả các quốc gia ven biển Baltic. Ông bày tỏ hy vọng các quốc gia vùng Baltic sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để cảnh báo Ukraine chấm dứt những hành động nguy hiểm như vậy.

Ngoài ra, ông Peskov cũng khẳng định, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tìm cách tấn công các mục tiêu của Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Phần Lan ngày 21/11 cho biết đã phát hiện một cuộc tấn công bằng UAV tại vùng biển quốc tế nhắm vào tàu chở hàng Sparta II của Nga.

Con tàu bốc cháy và trôi dạt về phía lãnh hải Phần Lan, phải thả neo cách thủ đô Helsinki khoảng 90 km về phía Đông để chữa cháy trước khi được lai dắt trở lại vùng biển Nga.

Giới chức Phần Lan nhận định Ukraine có khả năng đứng sau vụ tấn công, song chưa đưa ra kết luận chính thức./.

R.G