Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp với NATO liên quan Kaliningrad

Ngày ngày 28/9, Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho biết đã chuyển tới Ban Thư ký quốc tế NATO và Bộ Ngoại giao Bỉ quan điểm của Moskva liên quan đến vùng Kaliningrad.

Theo tuyên bố của cơ quan ngoại giao Nga, Moskva cho rằng chính sách của NATO đối với Kaliningrad làm gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên.

Phía Nga tuyên bố nước này có những phương tiện cần thiết để đối phó với nguy cơ bị tấn công và sẵn sàng sử dụng các phương tiện quân sự hiện có nếu các nước NATO tìm cách cô lập Kaliningrad khỏi phần lãnh thổ còn lại của Nga.

Đại sứ quán Nga đồng thời kêu gọi các thành viên NATO kiềm chế những tuyên bố và hành động mà Moskva cho rằng có thể làm tình hình tiếp tục leo thang, nhằm tránh nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quy mô lớn.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính của nước này và nằm giữa các quốc gia thành viên NATO ở khu vực Baltic.

Theo TASS