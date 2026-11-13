Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với NATO

Đại diện Nga tại OSCE, ông Dmitry Polyansky. Ảnh: Getty Images

Theo kênh RT của Nga ngày 13/11, đại diện nước này tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Dmitry Polyansky, cảnh báo Moskva sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga và chuẩn bị đưa quân vào Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thường trực OSCE ở Vienna hôm 12/11, ông Polyansky cho rằng các cường quốc châu Âu đang đặt nền móng cho một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga bằng cách chuyển các ngành công nghiệp sang phục vụ thời chiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng vận chuyển quân đội và mở rộng sản xuất vũ khí gần lãnh thổ Nga.

Đại diện Nga tại OSCE cho rằng kế hoạch của "Liên minh Tự nguyện" (coalition of the willing) do phương Tây hậu thuẫn nhằm triển khai quân đội tại Ukraine thực chất là sự chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự và cuộc đụng độ không thể tránh khỏi với Nga.

Ông Polyansky đặt câu hỏi rằng: "Tại sao các chính trị gia châu Âu lại cho rằng chúng tôi sẽ chỉ đứng nhìn tất cả những điều này mà không hành động?".

Ông Polyansky đề cập đến các nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) đang được xây dựng tại các quốc gia Baltic, trong đó có một nhà máy ở Latvia gần biên giới Nga và Belarus, cũng như các hành lang vận tải quân sự mới tại khu vực Scandinavia.

NATO cũng đang phát triển một mạng lưới phòng thủ tự động dọc sườn phía Đông, được trang bị các hệ thống giám sát, nền tảng robot và vũ khí chống máy bay không người lái.

Ông Polyansky cho rằng mạng lưới này sẽ sử dụng công nghệ của Palantir, một công ty Mỹ chuyên về giám sát và phân tích dữ liệu, có nhiều hợp đồng lớn trong lĩnh vực quân sự và tình báo. Hệ thống dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Nhà ngoại giao Nga cũng đề cập đến các kế hoạch quân sự của phương Tây nhằm tấn công những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ quân sự, nhà máy sản xuất vũ khí và cơ sở hạ tầng. Ông đồng thời nhắc đến những tuyên bố của các chỉ huy quân sự Ba Lan và Phần Lan về khả năng tấn công lãnh thổ Nga.

Đáp lại tuyên bố của Thủ tướng Đức Friedrich Merz rằng Nga chỉ hiểu "ngôn ngữ của sức mạnh", ông Polyansky cảnh báo cách tiếp cận như vậy "chắc chắn sẽ gây ra phản ứng ngược".

Ông cũng cảnh báo Ba Lan không nên "đùa với lửa" sau khi Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố rằng "Biển Baltic đang trở thành biển của Ba Lan".

Ông Polyansky tuyên bố "Tôi hy vọng châu Âu còn nhớ rằng những mối đe dọa đối với các khu vực biên giới của chúng tôi, cũng như sự xuất hiện của quân đội nước ngoài tại Ukraine, sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự kiên quyết nhất".

Ngoài các kế hoạch triển khai quân đội, đại diện Nga cho rằng các chính phủ châu Âu đang kéo dài cuộc xung đột Ukraine bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông lập luận rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và những nước châu Âu ủng hộ Kiev muốn đạt được một lệnh ngừng bắn để "lấy lại sức, chữa lành vết thương, tái vũ trang và nối lại cuộc chiến chống Nga".

Ông Polyansky đối chiếu lập trường của châu Âu với các cuộc đàm phán Nga - Mỹ mới nhất tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi hai bên đã thảo luận cả về cuộc xung đột Ukraine lẫn trật tự an ninh châu Âu rộng lớn hơn.

Ông Polyansky cho biết Moskva vẫn sẵn sàng đàm phán về một khuôn khổ an ninh mới dựa trên nguyên tắc "an ninh bình đẳng và không thể chia cắt", cùng sự tôn trọng lẫn nhau đối với lợi ích quốc gia, bao gồm lợi ích của cả Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ "khoảng thời gian nghỉ lấy sức" hay "lệnh ngừng bắn" nào được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho Kiev có thêm thời gian tái vũ trang.

Những cảnh báo của ông Polyansky cho thấy Moskva tiếp tục phản đối kế hoạch triển khai lực lượng quân sự phương Tây tại Ukraine và coi việc NATO tăng cường hiện diện gần biên giới Nga là mối đe dọa an ninh. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về Ukraine đang được nối lại, bất đồng giữa Nga và các nước châu Âu về việc triển khai quân đội, bảo đảm an ninh và các điều kiện ngừng bắn vẫn là những vấn đề cần giải quyết để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.