Nga cảnh báo NATO triển khai căn cứ, vũ khí hạt nhân tại Litva

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/10 cảnh báo khả năng NATO triển khai một căn cứ quân sự và vũ khí hạt nhân tại Litva sẽ tác động tiêu cực đến ổn định và khả năng dự đoán tại châu Âu. Theo ông Peskov, những động thái trên không góp phần củng cố ổn định tại châu lục mà có thể tạo thêm một vòng leo thang căng thẳng. Ông cho biết nếu việc triển khai được thực hiện, Nga sẽ phải có các biện pháp đáp trả nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Cảnh báo của Mosscow được đưa ra sau khi Quốc hội Litva ngày 6/10 thông qua tại vòng đọc đầu tiên dự luật sửa đổi Hiến pháp, theo đó bãi bỏ quy định cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ nước này. Nếu được thông qua, dự luật có thể mở đường cho khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của NATO tại Litva. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến diễn ra ngày 12/1/2027.

Trong một diễn biến liên quan, Thụy Điển ngày 6/10 thông báo sẽ triển khai hệ thống phòng không Patriot cùng khoảng 100 quân nhân tới Ba Lan để bảo vệ trung tâm hậu cần Rzeszów-Jasionka, một đầu mối quan trọng trong hoạt động vận chuyển viện trợ quốc tế cho Ukraine.

Theo kế hoạch được Chính phủ Thụy Điển phê duyệt, nhiệm vụ dự kiến bắt đầu từ ngày 1/12 và kéo dài khoảng 7 tháng, tiếp quản nhiệm vụ hiện do Hà Lan đảm nhiệm. Lực lượng Thụy Điển sẽ bảo vệ trung tâm trước các mối đe dọa trên không, trong đó có máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Đại tá Sofia Westermark, chỉ huy Trung đoàn Phòng không Thụy Điển, đánh giá đây là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất mà Thụy Điển thực hiện kể từ khi gia nhập NATO. Theo phía Thụy Điển, khoảng 18.000 tấn thiết bị được vận chuyển qua trung tâm hậu cần này mỗi tháng.

Thụy Điển gia nhập NATO năm 2024 và đang từng bước tăng cường tham gia các hoạt động của liên minh tại sườn phía Đông. Từ đầu tháng 10, máy bay chiến đấu Gripen của nước này cũng đã tham gia nhiệm vụ của NATO nhằm bảo vệ không phận Ba Lan.