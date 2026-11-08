Nga cảnh báo lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine có thể trở thành mục tiêu tấn công

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra khi bình luận về kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập quân sự mang tên “Liên minh 26.2” (Koalicja 26.2), dự kiến diễn ra từ ngày 9-22/11. Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện các lực lượng đa quốc gia thuộc sáng kiến “Liên minh tự nguyện”, chuẩn bị cho khả năng triển khai tại Ukraine.

Bà Zakharova cáo buộc các nước phương Tây tiếp tục phớt lờ những quan ngại an ninh của Nga, đồng thời có những hành động làm gia tăng căng thẳng xung quanh Ukraine. Theo bà, Anh và Pháp muốn thông qua kế hoạch này duy trì sự hiện diện quân sự tại Ukraine, tạo bàn đạp đối đầu với Nga và tìm cách gây thất bại quân sự cho Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow kiên quyết phản đối việc đưa bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào vào Ukraine, dù dưới danh nghĩa “Liên minh tự nguyện” hay trong khuôn khổ hợp tác khác. Bà cảnh báo các đơn vị quân đội nước ngoài hiện diện tại quốc gia Đông Âu này sẽ bị lực lượng vũ trang Nga coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Theo bà Zakharova, kế hoạch trên có nguy cơ kéo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu can dự sâu hơn vào cuộc xung đột. Bà khẳng định Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Sáng kiến thành lập lực lượng đa quốc gia dành cho Ukraine được công bố sau cuộc họp của “Liên minh tự nguyện” tại Kiev ngày 24/8/2026. Các nước tham gia dự kiến xem xét triển khai lực lượng này tại Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt.