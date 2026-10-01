Nga cảnh báo khả năng tấn công cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu

Tại cuộc họp báo ngày 30-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow xem các cơ sở này là mục tiêu quân sự hợp pháp và tiềm tàng.

Bà nhấn mạnh vị trí ngoài biên giới Ukraine không bảo đảm an toàn cho những nhà máy chế tạo vũ khí phục vụ Kiev.

Cảnh báo được đưa ra khi bà Zakharova trả lời câu hỏi về đề xuất của Ba Lan tiếp nhận cơ sở sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AFP

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka đề xuất đặt cơ sở này trên lãnh thổ Ba Lan nếu Ukraine được Mỹ cấp giấy phép sản xuất.

Bà Zakharova cáo buộc các nước châu Âu đang trực tiếp tham gia xung đột thông qua việc mở nhà máy vũ khí và thành lập liên doanh.

Theo quan điểm của Điện Kremlin, hoạt động này kéo dài xung đột, thay vì thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, NATO và nhiều nước châu Âu khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga và đánh chặn tên lửa, thiết bị bay không người lái.

Nga cũng cảnh báo có thể sử dụng cả vũ khí hạt nhân nếu liên minh tìm cách cô lập vùng Kaliningrad.

Người phát ngôn NATO Allison Hart xác nhận đã nhận được thông điệp, đồng thời khẳng định liên minh không nhắm vào Kaliningrad và các hoạt động, cuộc diễn tập của NATO không đe dọa lãnh thổ Nga.

Ngày 30-9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định chưa có mối đe dọa cận kề từ Nga đối với lãnh thổ liên minh. Ông khẳng định NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và đầu tư vào năng lực quốc phòng.