Nga cảnh báo hậu quả nếu Nhật Bản không rút hệ thống tên lửa Mỹ sau tập trận

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia của Nga, ông Rudenko nói rằng giới chức Nhật Bản đã cam kết sẽ rút các tên lửa sau khi cuộc tập trận với Mỹ kết thúc.

“Đáng tiếc, chúng tôi không mấy tin tưởng chính quyền hiện nay. Vì vậy, chúng tôi đã cảnh báo rằng những hành động như vậy sẽ không thể không có phản ứng”, nhà ngoại giao Nga nói.

Theo các thông tin trước đó, trong các cuộc tập trận diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, Mỹ dự kiến triển khai tại đảo Kyushu, một trong bốn đảo chính của Nhật Bản, nằm ở phía Tây Nam nước này, các hệ thống Typhon trên mặt đất có khả năng phóng tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS cũng được cho là sẽ được triển khai cùng Typhon trong các cuộc diễn tập này.

Nga đã yêu cầu Nhật Bản rút các hệ thống Typhon khỏi lãnh thổ nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các cuộc tập trận có sự hiện diện của Typhon đe dọa lợi ích và an ninh của Nga trong khu vực.

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn thạo tin cho biết cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Tokyo và Washington, dự kiến diễn ra từ tháng 10, có thể bao gồm việc triển khai tên lửa tầm xa của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

Cuộc tập trận Keen Sword (Kiếm sắc) được Nhật Bản và Mỹ tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Theo Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc điều chuyển tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type-25 từ tỉnh Kumamoto tới một thao trường khác trong cùng tỉnh để phục vụ cuộc tập trận. Tuy nhiên, cuộc diễn tập dự kiến không tiến hành phóng tên lửa thực tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản những năm gần đây tăng cường năng lực phòng thủ từ xa và phát triển các loại vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn.