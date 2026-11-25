Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ có biện pháp đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo ngành dầu mỏ ở Điện Kremlin, ông Putin cáo buộc chính quyền Kiev tiếp tục tập kích các cơ sở lọc dầu của Nga, phớt lờ đề nghị trực tiếp từ nhà lãnh đạo Mỹ về việc chấm dứt những cuộc tấn công này.

Tổng thống Nga nhấn mạnh các biện pháp đáp trả là điều không thể tránh khỏi, đồng thời yêu cầu tăng cường bảo vệ các cơ sở năng lượng trước nguy cơ bị tập kích.

Trước đó, Ukraine tuyên bố chỉ dừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu năng lượng của Nga khi Moscow có động thái tương tự. Hoạt động tập kích của Kiev từng giảm sau khi ông Trump tuyên bố về một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng hồi giữa tháng 10, nhưng đã gia tăng trở lại từ cuối tháng trước.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng Nga có thể chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu bằng cách kết thúc cuộc chiến.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho rằng những nỗ lực của châu Âu nhằm hạn chế xuất khẩu năng lượng Nga đã phản tác dụng khi Moscow đang mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường sử dụng Tuyến đường biển phương Bắc. EU dự kiến ngừng nhập khẩu LNG vận chuyển bằng đường biển từ Nga kể từ ngày 1/1/2027, dù xuất khẩu LNG của Nga sang châu Âu trong 10 tháng đầu năm nay vẫn tăng khoảng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,8 triệu tấn

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề xuất cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moscow đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua.

Tổng thống Vladimir Putin từng đánh tiếng mời Tổng thống Zelensky đến thủ đô Moscow để đàm phán. Tuy nhiên phía Ukraine đã từ chối.