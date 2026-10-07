Nga cảnh báo đáp trả tương xứng các biện pháp trừng phạt mới của Nhật Bản

Ngày 5/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva sẽ đáp trả tương xứng các biện pháp mà Tokyo mới áp đặt nhằm vào Nga, đồng thời cho biết các biện pháp này trước hết sẽ hướng tới những lĩnh vực có lợi ích quan trọng đối với Nhật Bản.

Phát biểu được đăng trên trang thông tin của Bộ Ngoại giao Nga, trong đó bà Zakharova cho rằng các biện pháp mới của Tokyo thể hiện sự coi nhẹ luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ khiến quan hệ Nga - Nhật Bản tiếp tục xấu đi.

Theo bà Zakharova, chính sách đối ngoại của Tokyo thiếu tính độc lập và không được quyết định trên cơ sở lợi ích quốc gia của Nhật Bản, mà chủ yếu nhằm duy trì sự phối hợp với các nước mà Tokyo coi là những đối tác cùng chí hướng.

Trước đó, ngày 2/10, Chính phủ Nhật Bản công bố loạt biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga liên quan tình hình Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tokyo đưa 33 tổ chức và 9 cá nhân của Nga vào diện phong tỏa tài sản, đồng thời áp đặt các hạn chế đối với 35 tàu được xác định có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu của Nga.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản áp đặt biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với các tàu riêng lẻ. Các biện pháp mới hạn chế việc cung cấp một số dịch vụ cho những tàu này, trong đó có bảo hiểm, sửa chữa và các dịch vụ hàng hải; đồng thời hạn chế một số giao dịch tài chính liên quan đến việc mua bán, cho thuê hoặc thuê tàu.

Ngoài ra, Tokyo cũng bổ sung các hạn chế xuất khẩu đối với một số thực thể tại nước ngoài và tăng cường kiểm soát xuất khẩu những mặt hàng có thể góp phần nâng cao năng lực công nghiệp của Nga. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các biện pháp này được triển khai nhằm phối hợp với các nỗ lực quốc tế liên quan tình hình Ukraine.

Việc Nga cảnh báo đáp trả cho thấy các biện pháp trừng phạt mới của Nhật Bản tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương, vốn đã chịu tác động đáng kể từ lập trường của Tokyo đối với Nga liên quan tình hình Ukraine.