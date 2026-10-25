Nga cảnh báo đáp trả Moldova sau vụ trục xuất nhà ngoại giao

Căng thẳng Nga- Moldova gia tăng sau vụ việc máy bay không người lái. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố ngày 23-10, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định của chính quyền Moldova là một phần trong chính sách chống Nga, nhằm làm suy yếu quan hệ song phương và cắt đứt các mối liên hệ lâu đời giữa nhân dân hai nước. Mátxcơva đồng thời khẳng định những hành động mà họ coi là thù địch từ phía Chisinau sẽ không thể không nhận được đáp trả.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Moldova Maia Sandu thông báo nước này đã tuyên bố một nhân viên ngoại giao Nga “không được hoan nghênh”. Theo phía Moldova, quyết định được đưa ra sau khi một máy bay không người lái Geran do Nga sản xuất xâm phạm không phận nước này, sau đó rơi gần khu dân cư và một cơ sở năng lượng, làm dấy lên quan ngại về an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ việc quy kết nguồn gốc của thiết bị bay không người lái, cho rằng chưa có bằng chứng xác thực chứng minh chiếc máy bay này có xuất xứ như phía Moldova cáo buộc.

Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích việc Moldova trục xuất một số nhà ngoại giao Nga trong những năm gần đây, cho rằng các quyết định này dựa trên những lý do thiếu căn cứ hoặc không được giải thích thỏa đáng. Theo Mátxcơva, những biện pháp đó gây cản trở nghiêm trọng hoạt động của Đại sứ quán Nga tại Chisinau, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ lãnh sự và các hình thức hỗ trợ ngoại giao của công dân Moldova.

Vụ việc mới nhất cho thấy những bất đồng giữa Mátxcơva và Chisinau tiếp tục tác động đến quan hệ ngoại giao song phương. Trong khi Moldova viện dẫn các quan ngại về an ninh để giải thích quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga, Mátxcơva coi đây là động thái mang tính đối đầu và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Hiện phía Nga chưa công bố cụ thể hình thức phản ứng dự kiến.

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