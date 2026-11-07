Nga cảnh báo đáp trả Áo sau vụ trục xuất 4 nhà ngoại giao

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky. Ảnh: TASS

Trả lời hãng thông tấn TASS, ông Lyubinsky nhấn mạnh Nga luôn đáp trả tương xứng trước những động thái mà Moskva cho là không thân thiện từ phía chính quyền Áo và sẽ tiếp tục duy trì cách ứng xử này trong thời gian tới.

“Điều này chắc chắn sẽ gây tổn thất cho Vienna, nhưng đó hoàn toàn không phải là lựa chọn của chúng tôi”, ông nói.

Trước đó, ngày 23/10, Bộ Ngoại giao tuyên bố 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna là “những nhân vật không được hoan nghênh”, với lý do có liên quan đến các hoạt động bị cho là không phù hợp với quy chế ngoại giao. Trong số này, một người công tác tại phái đoàn Nga bên cạnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ba người còn lại làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Áo.

Bộ này cho biết thêm quyết định trục xuất được đưa ra dựa trên kết quả điều tra của các cơ quan an ninh nội địa Áo và bốn nhà ngoại giao Nga đã được yêu cầu rời khỏi nước này.

Tính từ năm 2020, Áo đã trục xuất tổng cộng 18 nhà ngoại giao Nga. Trước đó, hồi tháng 5, Áo cũng trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga. Khi đó, giới chức Áo bày tỏ quan ngại về mạng lưới ăng-ten được lắp đặt dày đặc trên nóc các tòa nhà ngoại giao Nga, cho rằng những thiết bị này có thể được sử dụng cho mục đích do thám.

Vienna hiện là nơi đặt trụ sở của OSCE và nhiều tổ chức thuộc Liên hợp quốc, trong đó có Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Thành phố này cũng là địa điểm đặt đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của nhiều nước, trong đó có Nga và Mỹ.

Dù vậy, kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, Áo vẫn trục xuất ít nhà ngoại giao Nga hơn đáng kể so với Đức, Ba Lan hay Pháp, điều từng khiến Vienna bị chỉ trích là chưa đủ cứng rắn với mạng lưới ảnh hưởng của Moskva tại châu Âu.