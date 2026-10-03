Nga cảnh báo công dân, nhân viên ngoại giao nước ngoài rời Ukraine

“Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng, để đáp trả những hành động của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng của Nga, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và liên tục nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao, không lưu lại hoặc đến Ukraine,” thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đăng tối 3/10 giờ Việt Nam viết.

Theo thông báo, đây không phải lần đầu tiên phía Nga kêu gọi nhân viên ngoại giao đang có mặt tại Kiev rời khỏi thành phố, đồng thời khuyến cáo công dân nước ngoài không đến Ukraine.

“Những cảnh báo này từng được đưa ra trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/5/2026, cũng như thông qua các công hàm ngoại giao gửi tới các đối tác nước ngoài. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cũng nhắc lại những cảnh báo này trong cuộc họp dành cho các thành viên đoàn ngoại giao ngày 27/5/2026,” thông báo có đoạn.

“Giới chức một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Na Uy và Thụy Sỹ, đã nhiều lần khuyến cáo công dân không đến Ukraine, gần đây nhất là vào tháng 8 năm nay,” Bộ Ngoại giao chia sẻ thêm.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Trong thông báo, phía Nga cũng bày tỏ quan ngại rằng một số người không lưu ý đến những cảnh báo trên.

“Một số người đang chủ ý đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Một số đại sứ quán nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động tại Kiev và các quan chức nước ngoài vẫn tiếp tục tới Ukraine. Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn. Trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả bất lợi nào có thể xảy ra hoàn toàn thuộc về những người lựa chọn phớt lờ cảnh báo này,” tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu.

Trước đó, trong buổi họp báo ngày 2/10 giờ địa phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết cơ quan này chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài về ý định chuyển khỏi Kiev.

“Nếu bất kỳ cơ quan đại diện ngoại giao nào có kế hoạch chuyển địa điểm, họ sẽ thông báo cho chúng tôi, đó là quy trình đã được thiết lập. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hay thông báo nào như vậy từ các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài liên quan đến kế hoạch chuyển địa điểm,” Kyiv Independent dẫn phát biểu của ông Heorhii Tykhyi.