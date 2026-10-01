Nga cảnh báo có thể nhắm mục tiêu các nhà máy vũ khí tại châu Âu

“Các nhà máy sản xuất vũ khí tại các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine là những mục tiêu quân sự tiềm tàng của Nga. Không nên cho rằng các nhà máy quân sự nằm ngoài lãnh thổ Ukraine, nơi sản xuất vũ khí cho chính quyền Kiev, sẽ được an toàn. Bất kỳ ai nghĩ như vậy đều đã nhầm,” TASS dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong buổi họp báo ngày 30/9 giờ địa phương.

“Các quốc gia châu Âu đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Họ không chỉ đơn thuần cung cấp viện trợ. Bằng việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí và thành lập các liên doanh, họ đã tham gia một cách toàn diện. Điều này chỉ khiến việc giải quyết xung đột bị trì hoãn, thay vì đưa một giải pháp đến gần hơn như một số lực lượng ở châu Âu vẫn nghĩ hoặc hình dung,” bà Zakharova nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/9. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Phát biểu của bà Maria Zakharova được đưa ra sau khi phóng viên đề nghị bình luận về việc Ba Lan đề xuất đặt trên lãnh thổ nước này một nhà máy sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot để phục vụ Ukraine.

Ngày 27/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka cho biết Warsaw sẵn sàng dành địa điểm cho cơ sở này nếu Ukraine triển khai kế hoạch sản xuất tên lửa dành cho hệ thống Patriot theo giấy phép của Mỹ. Theo đề xuất của bà Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, thay vì xây nhà máy trên lãnh thổ Ukraine, cơ sở sản xuất có thể được đặt tại Ba Lan, nơi Warsaw cho là an toàn hơn.

Patriot là hệ thống phòng không do Mỹ phát triển, có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot, một trong những năng lực phòng không quan trọng nhất của Kiev để đối phó tên lửa đạn đạo Nga.

Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot đang chịu sức ép khi khi cuộc xung đột ở Trung Đông làm suy giảm kho dự trữ của Mỹ và một số đồng minh.

Theo AP, mỗi tên lửa đánh chặn Patriot có chi phí sản xuất khoảng 3 triệu USD. Mỹ sản xuất khoảng 60 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng, với năng lực sản xuất đang được tăng lên trong bối cảnh nhu cầu gia tăng. Tuy nhiên, các đánh giá được AP dẫn cho rằng ngay cả với tốc độ sản xuất hiện nay, Mỹ cũng phải đến năm 2028 mới có thể bổ sung đầy đủ kho dự trữ phục vụ nhu cầu của chính mình.

Viết trên mạng xã hội X ngày 25/9 sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York bên lề khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Washington sẽ cấp cho Kiev giấy phép sản xuất tên lửa Patriot.

“Đã có những thỏa thuận cụ thể liên quan đến giấy phép sản xuất tên lửa Patriot. Tại cuộc gặp của chúng tôi, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông đã đưa ra quyết định cuối cùng: Ukraine sẽ được cấp giấy phép sản xuất tên lửa Patriot,” ông Zelensky viết.

Ông Zelensky không nêu thời điểm Ukraine sẽ nhận được giấy phép này. Phía Mỹ chưa xác nhận công khai việc cấp giấy phép.