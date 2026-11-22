Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 20/11 cho biết, Moscow đang xem xét 2 phương án kỹ thuật để khôi phục cầu Crimea sau 3 vụ tập kích được cho là do Ukraine tiến hành trong các ngày 16, 17 và 19/11.

Theo ông Khusnullin, dầm nhịp chính và kết cấu vòm của cây cầu đã bị hư hại. Các công việc cần thiết phục vụ quá trình khôi phục đang được triển khai. Tuy nhiên, thời điểm hoàn thành chưa thể xác định do các phương án thiết kế kỹ thuật vẫn đang được hoàn thiện.

"Chúng tôi đang đồng thời triển khai 2 phương án khôi phục cầu Crimea", ông Khusnullin cho biết. Ông nhấn mạnh chỉ sau khi hoàn tất thiết kế kỹ thuật, giới chức Nga mới có thể đưa ra thời hạn cụ thể.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin thông báo một nhóm ứng phó thuộc Bộ Giao thông Vận tải đang làm việc liên tục để khôi phục cây cầu.

Nhóm này hoạt động suốt ngày đêm, nhưng chưa đưa ra thời điểm chính thức hoàn thành công việc.

Trong thời gian sửa chữa, Nga vẫn duy trì hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea. Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết các chuyên gia đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại.

Những chuyến tàu đường dài xuất phát từ Kerch vẫn chạy theo lịch trình bình thường, trong khi các tuyến tàu ngoại ô kết nối Crimea với bán đảo Taman cũng được duy trì.

Để hỗ trợ hành khách, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev thông báo, một tuyến xe buýt bổ sung đã được đưa vào hoạt động, kết nối Sevastopol với Kerch và dừng tại Simferopol. Lịch trình được bố trí phù hợp với giờ chạy của các chuyến tàu ngoại ô.

Cầu Crimea dài 19km, bắc qua eo biển Kerch, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Công trình được xây dựng sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 tại Crimea và chính thức thông xe năm 2018. Đây được xem là một trong những công trình mang tính biểu tượng của Nga.

Ngày 19/11/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tập kích nhằm vào cây cầu.

Trong một diễn biến liên quan, Đại biện lâm thời Nga tại Liên minh châu Âu Karen Malayan nhắc lại lời kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao phương Tây rời khỏi Kiev.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông được Cơ quan Đối ngoại châu Âu triệu tập.

Phía Nga khẳng định, Moscow vẫn duy trì các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả những hoạt động của Kiev, trong đó có các cuộc tập kích mới nhất nhằm vào cầu Crimea.