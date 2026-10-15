Nga cải tiến tên lửa siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết Nga đang cải tiến tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, phát triển biến thể mang đầu đạn nổ mạnh phân mảnh.

Thay đổi này được cho là nhằm nâng cao hiệu quả tấn công các mục tiêu như trạm biến áp, nhà máy điện và những công trình năng lượng không có lớp giáp bảo vệ.

Theo báo cáo do GUR công bố trong tuần, tên lửa Kinzhal sử dụng một tầng đẩy nhiên liệu rắn, với khoảng 90% linh kiện tương đồng với tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M.

Những điểm khác biệt gồm lớp vỏ khí động học ở đuôi che kín động cơ, được thiết kế để tách ra khi tên lửa khai hỏa, cùng các thiết bị điện tử và hệ thống đối phó phòng không.

GUR cho biết Kinzhal được thiết kế với đầu dò radar chủ động, thiết bị gây nhiễu và hệ thống phóng mồi bẫy S-200.

Tuy nhiên, cơ quan này chưa phát hiện tên lửa Kh-47 Kinzhal được sử dụng trong các cuộc tập kích Ukraine có trang bị đầu dò radar chủ động, cho thấy bộ phận này có thể chưa được triển khai trên thực tế.

Tên lửa Kinzhal nguyên bản được cho là có thể mang đầu đạn xuyên phá nổ mạnh, chuyên dùng để phá hủy công trình kiên cố, hoặc đầu đạn hạt nhân có sức nổ tương đương 5.000-50.000 tấn thuốc nổ TNT.

Theo Viện nghiên cứu STRASAM của Thổ Nhĩ Kỳ, đầu đạn nổ mạnh phân mảnh có thể phù hợp hơn với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu năng lượng.

Khác với đầu đạn xuyên phá có vỏ kim loại dày, loại đầu đạn này tạo sóng xung kích và phát tán nhiều mảnh văng trên diện rộng, tăng khả năng gây thiệt hại cho các công trình không được bảo vệ bằng lớp giáp.

Tình báo Ukraine nhận định hệ thống dẫn đường của Kh-47 Kinzhal còn hạn chế về độ chính xác.

Việc sử dụng đầu đạn nổ mạnh phân mảnh có thể giúp tên lửa duy trì khả năng gây sát thương ngay cả khi không đánh trúng trực tiếp mục tiêu.

GUR cho rằng Nga đã giảm đáng kể đơn đặt hàng Kinzhal, chuyển nguồn lực sản xuất sang tên lửa 9M723 của tổ hợp Iskander-M.

Một nguyên nhân khác là số lượng máy bay MiG-31K và MiG-31I mang phóng Kinzhal hạn chế, trong khi dây chuyền sản xuất MiG-31 đã ngừng hoạt động từ lâu.

Cơ quan tình báo Ukraine cũng xác định 58 doanh nghiệp tham gia sản xuất Kinzhal, trong đó 22 công ty chưa bị áp đặt trừng phạt.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/10 cho biết các cuộc tấn công quy mô lớn đã khiến 26 cơ sở năng lượng và 4 nhà máy dầu khí bị hư hại nghiêm trọng.

Trước đó, The New York Times đưa tin Ukraine đã chia sẻ với các đối tác châu Âu tài liệu tình báo về kế hoạch Nga sử dụng tới 1.000 tên lửa, máy bay không người lái và bom lượn nhằm vào mạng lưới năng lượng nước này.