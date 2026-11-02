Nga bố trí tàu ngầm Borei-A ở những hạm đội nào?

Trong cơ cấu Hải quân Nga, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo được tổ chức để duy trì năng lực răn đe hạt nhân từ biển. Dòng Borei và Borei-A đang từng bước thay thế các lớp tàu ngầm chiến lược cũ, trong đó có những tàu thuộc Đề án 667BDRM Delta IV.

Hai lực lượng giữ vai trò chính trong việc vận hành các tàu ngầm này là Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương.

Việc bố trí tàu ở 2 hướng chiến lược giúp Nga duy trì lực lượng tàu ngầm tại các vùng biển thuộc khu vực Bắc Cực và Thái Bình Dương.

Theo các nghiên cứu công khai, kế hoạch dài hạn của Nga hướng tới việc phân bổ tổng cộng 12 tàu thuộc dòng Borei và Borei-A, với 6 tàu cho mỗi hạm đội.

Tuy nhiên, đây là mục tiêu quy hoạch được công bố trong các tài liệu về chương trình, không đồng nghĩa cả 12 tàu đều đã được biên chế hoặc sẵn sàng hoạt động.

Tại khu vực Hạm đội Phương Bắc, các tàu ngầm chiến lược hoạt động trong môi trường biển lạnh, nơi điều kiện băng và địa hình biển đặt ra những yêu cầu riêng đối với công tác hàng hải.

Khu vực này cũng có vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ và răn đe hạt nhân của Nga.

Trong khi đó, Hạm đội Thái Bình Dương duy trì lực lượng tàu ngầm chiến lược ở vùng Viễn Đông Nga.

Việc bố trí tàu tại đây giúp Hải quân Nga duy trì hiện diện ở một hướng biển rộng lớn, đồng thời hỗ trợ cơ cấu răn đe hạt nhân từ biển.

Các tàu Borei-A được trang bị 16 ống phóng tên lửa đạn đạo Bulava. Với động lực hạt nhân, chúng được thiết kế để hoạt động dưới nước trong thời gian dài.

Tuy nhiên, việc triển khai thực tế phụ thuộc vào trạng thái kỹ thuật, công tác bảo dưỡng, huấn luyện và kế hoạch hoạt động của từng hạm đội.

Không phải mọi tàu ngầm đều có thể ra biển thực hiện nhiệm vụ cùng lúc. Một số tàu có thể đang bảo dưỡng, sửa chữa hoặc trải qua các đợt kiểm tra định kỳ.

Vì vậy, số lượng tàu được biên chế cần được phân biệt với số tàu thực sự sẵn sàng triển khai tại một thời điểm.

Borei-A là một phần trong quá trình chuyển đổi lực lượng tàu ngầm chiến lược Nga. Việc phân bổ các tàu cho 2 hạm đội chủ chốt phản ánh yêu cầu duy trì năng lực răn đe từ biển trên nhiều hướng chiến lược.