Nga bổ sung công dân Việt Nam vào danh sách miễn thị thực

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Moscow kỳ vọng chính sách mới sẽ thúc đẩy giao lưu du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành ngày 12-10 quy định công dân Việt Nam được nhập cảnh Nga không cần thị thực nếu mục đích chuyến đi không phải làm việc. Chính sách không áp dụng với người đến Nga để lao động, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú dài hạn. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15-10.

Như vậy, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 có công dân được miễn thị thực nhập cảnh Nga theo cơ chế này.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhận định chính sách mới có thể giúp tăng lượng khách du lịch, tạo thêm việc làm trong lĩnh vực dịch vụ và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế.

Theo ông, kết nối hàng không giữa 2 nước đang được mở rộng, với 78 chuyến bay mỗi tuần. Riêng năm ngoái, 20 đường bay mới được khai trương, kết nối các thành phố của Nga với Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội và TPHCM.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga kỳ vọng lượng khách du lịch giữa 2 nước đạt 1,5 triệu lượt vào cuối năm 2026. Trong khi đó, Hiệp hội các công ty điều hành tour Nga (ATOR) dự báo lượng khách Việt Nam đến Nga có thể tăng ít nhất 30% sau khi chính sách miễn thị thực được triển khai.

Ý định miễn thị thực cho công dân Việt Nam được Tổng thống Putin công bố sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi đầu tháng 9.