Nga bình luận về đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Ukraine

Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/9 đã đưa ra bình luận về những tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Trên thực tế, những tuyên bố của ông Zelensky không liên quan gì đến mong muốn thực sự về một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông ấy chỉ cần một khoảng thời gian tạm nghỉ để bổ sung những tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau đó ông ấy sẽ nối lại các hành động gây hấn, thậm chí là leo thang xung đột, như ông ấy từng làm trước đây", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova nhấn mạnh, việc chính quyền Tổng thống Zelensky không có ý định tìm kiếm hòa bình "đã được chứng minh qua các cuộc tấn công liên tục nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng của Nga".

Cũng theo quan chức ngoại giao Nga, các nhà máy tại châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine đang bị coi là những mục tiêu quân sự tiềm tàng của Moscow. "Không ai nên cho rằng các nhà máy quân sự nằm ngoài lãnh thổ Ukraine nhưng sản xuất vũ khí cho chính quyền Kiev sẽ được an toàn. Bất kỳ ai nghĩ như vậy đều sai lầm", bà Zakharova nói.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, bà Zakharova trả lời: "Khi nào công tác chuẩn bị cho cuộc họp 3 bên bắt đầu, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo cụ thể".

Trước đó, Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev sẽ thúc đẩy ít nhất một lệnh ngừng bắn từng phần, cụ thể là lệnh ngừng bắn liên quan đến vấn đề ngũ cốc và năng lượng, trong trường hợp Nga không chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện.