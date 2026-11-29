Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 tham dự lễ thượng cờ biên chế tàu ngầm hạt nhân tấn công Perm tại nhà máy đóng tàu Sevmash, thành phố Severodvinsk, tây bắc nước Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Putin nhấn mạnh Nga là một trong số ít quốc gia có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân uy lực như Perm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, đây là phương tiện chiến đấu có tầm hoạt động và ý nghĩa chiến lược toàn cầu.

Ông Putin cho biết hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 5 tàu ngầm trước năm 2030, trong đó có 3 chiếc thuộc lớp Yasen-M. Những tàu ngầm này có khả năng hoạt động trên khắp các vùng biển thế giới và mang nhiều loại tên lửa hành trình.

Perm là chiếc thứ 5 thuộc Đề án 885M Yasen-M, dòng tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm hiện đại nhất của Nga.

Điểm đặc biệt của con tàu là được điều chỉnh thiết kế để sử dụng tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon như vũ khí tiêu chuẩn. Trước đó, Nga từng phóng thử Zircon từ tàu ngầm Severodvinsk hồi năm 2021.

Tàu ngầm lớp Yasen và phiên bản nâng cấp Yasen-M được giới phân tích phương Tây xem là một trong những thách thức lớn đối với hải quân Mỹ nhờ độ ồn thấp, tốc độ cao và hệ thống vũ khí mạnh.

Năm 2024, Tướng Glen VanHerck, khi đó là chỉ huy Bộ tư lệnh Phương Bắc và Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ, cảnh báo dòng tàu này có khả năng đe dọa những cơ sở hạ tầng quan trọng nếu khủng hoảng quân sự leo thang.

Ông cũng đánh giá năng lực của chúng ngang tầm các tàu ngầm Mỹ.

Tàu ngầm Yasen-M có lượng giãn nước khoảng 13.800 tấn, hoạt động ở độ sâu tối đa 520 m, tốc độ dưới nước hơn 57 km/h. Tàu có thủy thủ đoàn khoảng 64 người và khả năng hoạt động liên tục 100 ngày.

Hệ thống vũ khí gồm 8 ống phóng thẳng đứng, có thể mang 32 tên lửa chống hạm P-800 Oniks hoặc 40 tên lửa hành trình 3M-54 Kalibr.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị các cụm ống phóng ngư lôi cỡ 650 mm và 533 mm cùng hệ thống cảm biến hiện đại.

Vũ khí đáng chú ý nhất của Perm là tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon. Tổng thống Putin lần đầu công bố loại tên lửa này vào tháng 2/2019, cho biết nó có thể tấn công mục tiêu trên biển và đất liền ở khoảng cách tới 1.000 km, với tốc độ được công bố vượt 11.000 km/h.

Tên lửa Zircon được Nga sử dụng trong chiến đấu tại Ukraine từ đầu năm 2024. Tình báo Ukraine hồi tháng 10 ước tính Nga có hơn 120 quả trong kho dự trữ và đã xuất xưởng hơn 30 quả kể từ đầu năm.

Việc đưa Perm vào biên chế đánh dấu bước tăng cường năng lực tác chiến dưới biển của Nga, đặc biệt trong khả năng triển khai tên lửa siêu vượt âm từ tàu ngầm hạt nhân.