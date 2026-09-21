Nga bí mật mở rộng sản xuất máy bay không người lái

Tờ Politico thu thập một số tài liệu cho biết, Nga đang lên kế hoạch mở rộng một cơ sở sản xuất sợi carbon tại vùng Tatarstan, qua đó tăng nguồn vật liệu quan trọng phục vụ chế tạo máy bay không người lái vũ trang.

Dự án tại nhà máy Alabuga-Volokno, thuộc tập đoàn nhà nước Rosatom, dự kiến bổ sung công suất 500 tấn sợi carbon hàng không vũ trụ mỗi năm vào năm 2029. Đây là loại vật liệu nhẹ nhưng có độ bền cao, thường được sử dụng để chế tạo khung và các bộ phận của máy bay không người lái.

Theo ước tính của chuyên gia vũ khí David Albright, việc tăng sản lượng sợi carbon có thể cho phép Nga sản xuất thêm khoảng 28.000 UAV mang vũ khí mỗi năm, tương đương mức tăng khoảng 78% so với sản lượng hiện tại của một số dòng UAV.

Ukraine ước tính Nga hiện có khả năng sản xuất hơn 36.000 UAV cảm tử dòng Geran mỗi năm.

Kế hoạch mở rộng nhà máy Alabuga-Volokno cho thấy Moscow tiếp tục đầu tư vào chuỗi cung ứng trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với UAV vũ trang.

Tháng 5 vừa qua, Chính phủ Nga phê duyệt kế hoạch của Rosatom xây dựng một dây chuyền mới tại Alabuga-Volokno, chuyên sản xuất sợi và chỉ hóa học với công suất lên tới 500 tấn sợi carbon mỗi năm.

Ảnh vệ tinh chụp vào tháng 5 (trái) và tháng 7 (phải) cho thấy khu đất liền kề nhà máy sản xuất sợi carbon Alabuga-Volokno của Rosatom tại Khu kinh tế đặc biệt Alabuga thuộc Tatarstan.

Hình ảnh vệ tinh chụp từ tháng 5 đến tháng 7 cho thấy khu đất dành cho dự án, nằm cạnh nhà máy sợi carbon hiện tại, đã được giải phóng mặt bằng để chuẩn bị xây dựng.

Trong khi đó, chuyên gia David Albright cho biết ông đã phân tích các hình ảnh vệ tinh độc lập chụp khu vực này hồi tháng 8 và nhận thấy nền móng của nhà máy mới đang được chuẩn bị. Theo ông, nếu mục tiêu hoàn thành vào năm 2027 được giữ nguyên, tiến độ xây dựng sẽ phải diễn ra nhanh chóng.

Tăng sức ép bằng các cuộc tấn công bằng UAV

Stacie Pettyjohn, cựu cố vấn tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và hiện nghiên cứu về chiến tranh UAV tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho rằng UAV giúp Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine, qua đó gây áp lực lên hệ thống phòng không.

Khả năng triển khai số lượng lớn UAV có thể khiến hệ thống phòng thủ phải đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc, đồng thời trở thành một công cụ quan trọng trong các chiến dịch tấn công tầm xa của Nga.

Nhà máy Alabuga-Volokno và công ty mẹ UMATEX, thuộc bộ phận vật liệu tiên tiến của Rosatom, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh và một số quốc gia phương Tây.

Rosatom trước đó tuyên bố tập đoàn và các công ty con "hoạt động hoàn toàn tuân thủ" các luật và quy định hiện hành. Tập đoàn này từ chối bình luận về những tài liệu mà Politico thu được.