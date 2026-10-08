Nga bị đẩy vào thế phòng thủ, Ukraine tăng tốc phản công

Hướng Slavyansk

Hướng Slavyansk hiện tạm thời được gác lại do tình hình tại đây đang xấu đi. Các đơn vị Ukraine đang gia tăng hoạt động, tận dụng những thành công đạt được ở khu vực Liman, nơi các lực lượng điều khiển UAV mới được tập trung ở khu vực lân cận Dibrova. Các binh sĩ Nga đã bị đẩy khỏi những phần còn lại của Piskunovka và hiện đang phòng thủ các tuyến tiếp cận Krivaya Luka. Các đơn vị Ukraine đang tìm cách thọc sâu vào khu vực này từ cả phía tây và vượt sông từ hướng Ozernoye.

Phía tây Kalenikovo, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Các đơn vị Ukraine đang tấn công từ hướng Nikolayevka, sử dụng lực lượng dự bị được tích lũy trước đó. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra tại Rai-Aleksandrovka, mặc dù chỉ cách đây không lâu ngôi làng này vẫn nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của các đơn vị Nga. Tình hình tại bờ phía tây kênh đào Seversky Donets - Donbass cũng không kém phần phức tạp. Các binh sĩ Nga vẫn giữ các vị trí và giao chiến để giành quyền kiểm soát Malinovka, Tikhonovka và khu vực lân cận Yurkovka.

Phía Ukraine đang tận dụng những thành công trên hướng Liman để phát triển các cuộc tấn công theo hướng Slavyansk, buộc quân đội Nga phải phòng thủ những vị trí đã chiếm được trước đó và tiêu hao nguồn lực để khôi phục quyền kiểm soát, thay vì tiếp tục phát triển đà tiến công.

Ngày càng rõ ràng rằng khả năng tiến hành cuộc tấn công vào khu vực tập trung đô thị Slavyansk đang bị đẩy lùi về một thời điểm xa hơn. Nếu không kiểm soát được các khu rừng phía nam Liman thì việc tiến quân từ Seversk về phía Slavyansk trong điều kiện hứng chịu hỏa lực từ sườn sẽ khó tránh khỏi thất bại hoặc phải chịu tổn thất lớn do các đòn đánh từ bên sườn.

Hướng Kharkiv

Giao tranh ác liệt tiếp diễn trên tất cả các khu vực của mặt trận tại vùng Kharkiv. Các đơn vị Nga đang siết chặt vòng vây ở phía đông bắc khu vực, đẩy lùi những lực lượng Ukraine còn lại. Các đơn vị Ukraine đang chuẩn bị những nhóm xung kích mới nhằm phá vòng vây.

Trên hướng Liptsy, các đơn vị đột kích Nga tiếp tục tiến công gần Tokarevka. Trong vòng một ngày, lực lượng Nga đã tiến được tới 200m.

Trên các hướng Volchansk và Veliky Burluk, các đơn vị Nga tập trung nỗ lực phát hiện và đẩy lùi các nhóm xung kích Ukraine đang chuẩn bị cho các hoạt động tiến công.

Các nhóm xung kích của các đơn vị Nga đã tiến lên gần Varvarovka, Reznikovo, Lobanovka, Kotovka và Annopolye.