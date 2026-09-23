Nga bày tỏ quan ngại về đề xuất sửa đổi quy định hạt nhân của Litva

Đề xuất sửa đổi Điều 137 nhận được 99 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Đây mới là vòng bỏ phiếu đầu tiên. Dự luật dự kiến được xem xét tiếp vào ngày 6/10 và bỏ phiếu lần cuối vào ngày 12/1/2027. Mỗi vòng cần ít nhất 94 trong tổng số 141 nghị sĩ ủng hộ.

Nếu được thông qua, sửa đổi sẽ xóa Điều 137 trong Hiến pháp Litva. Điều khoản này hiện cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt và các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Những người ủng hộ cho rằng quy định trên không còn phù hợp với nhu cầu an ninh hiện nay của Litva. Trong khi đó, phe phản đối lo ngại việc cho phép vũ khí hạt nhân nước ngoài hiện diện có thể ảnh hưởng tới chủ quyền quốc gia và kêu gọi đưa vấn đề ra trưng cầu dân ý.

Đề xuất nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, cùng nhận định của giới chức địa phương rằng khả năng cho phép bố trí lực lượng hạt nhân sẽ gỡ bỏ rào cản pháp lý, củng cố năng lực tự vệ và sức răn đe an ninh của Vilnius.

Moscow đã bày tỏ quan ngại trước đề xuất của Litva. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đề xuất sửa đổi này là “hoàn toàn vô trách nhiệm”, đồng thời cáo buộc các thành viên NATO theo đuổi những chính sách mang tính khiêu khích và coi Litva là một địa bàn tiềm tàng để triển khai các hoạt động chống Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng Litva có thể trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Liên bang Nga nếu nước này cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

Tranh luận tại Litva diễn ra trong bối cảnh châu Âu gia tăng thảo luận về chính sách răn đe hạt nhân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 3 đã công bố những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Pháp, trong đó bao gồm khả năng tạm thời triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp tại các quốc gia châu Âu khác, trong khi Washington đang cân nhắc mở rộng việc triển khai vũ khí hạt nhân tới thêm các quốc gia NATO khác ở châu Âu.