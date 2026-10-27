Nga bất ngờ tuyên bố ngừng bắn tại Kherson, mở đường cho hoạt động nhân đạo

Lực lượng Nga tuyên bố ngừng bắn tại hướng Kherson từ sáng 27/10 để chuẩn bị triển khai hoạt động nhân đạo, tạo điều kiện vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường khỏi khu vực gần thị trấn Alyoshki. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo tại khu vực gần thị trấn Alyoshki, thuộc tỉnh Kherson, các lực lượng vũ trang Nga đã ngừng bắn vào lúc 4 giờ sáng ngày 27/10 theo giờ Moskva”.

Trước đó, ngày 23/10, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, thông báo Quân đội Nga sẽ ngừng bắn tại hướng Kherson từ thời điểm trên để tạo điều kiện triển khai hoạt động nhân đạo.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine pháo kích các tuyến đường dẫn đến Alyoshki, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công phương tiện và rải mìn dọc các tuyến đường, gây cản trở việc sơ tán dân thường cũng như vận chuyển lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm.

Theo cơ quan này, trong tuần qua, Quân đội Ukraine đã tiến hành 18 đợt pháo kích và hơn 120 cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Alyoshki cùng các tuyến đường chính trong khu vực. Quân đội Nga cho biết đã rà phá hơn 300 quả mìn và các thiết bị nổ khác.

Trong khi đó, theo tờ Kyiv Post, tối 26/10, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn tại thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson, từ 3 giờ sáng 27/10 theo giờ Kyiv (8 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội). Phía Ukraine cho biết lệnh ngừng bắn chỉ phục vụ hoạt động nhân đạo, bao gồm vận chuyển hàng cứu trợ và chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi khu vực.

Lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ đến Oleshky và chuẩn bị sơ tán người dân. Ước tính, hiện còn khoảng 1.700 – 2.000 người sinh sống tại thị trấn dưới sự kiểm soát của Nga, phần lớn trong số đó là người cao tuổi.

Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết đại diện hai nước đã thống nhất các bước triển khai, gồm ngừng giao tranh, rà phá mìn trên các tuyến đường, chuyển hàng cứu trợ và tạo điều kiện để người dân tự nguyện rời đi. Theo ông, thỏa thuận đạt được sau các cuộc trao đổi giữa các nhóm nhân đạo của Nga và Ukraine, với sự điều phối của Mỹ và sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Ông Lubinets nhận định hoạt động này sẽ gặp nhiều khó khăn và được triển khai theo từng giai đoạn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về tuyến sơ tán, hành trình của các đoàn xe cứu trợ cũng như thời gian và địa điểm triển khai hoạt động nhân đạo.

Theo các thông tin được công bố, Nga cho biết sẽ tạo điều kiện để đoàn xe nhân đạo đi qua an toàn, trong đó có việc kiểm tra tuyến đường nhằm phục vụ công tác rà phá vật liệu nổ. Tuy nhiên, Nga, Ukraine và Mỹ chưa công bố cơ chế giám sát độc lập đối với thỏa thuận, cũng như những phương án cụ thể để bảo đảm an toàn cho dân thường trong quá trình sơ tán. Việc người dân có thể tự lựa chọn nơi đến hay các tổ chức nhân đạo quốc tế có trực tiếp tham gia hoạt động này hay không cũng chưa được làm rõ.

Ngày 21/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá tình hình tại Alyoshki là nghiêm trọng. Ông cho biết việc tiếp tế lương thực và thuốc men cho khu vực gặp trở ngại do các đợt pháo kích và tấn công bằng UAV vẫn tiếp diễn.

Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thông tin được công bố, ông Putin cho biết hai bên đãnhất trí để Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova duy trì liên lạc thường xuyên với văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Ngày 26/10, ông Peskov nhận định thỏa thuận triển khai hoạt động nhân đạo tại Alyoshki có thể tạo tiền lệ cho các hoạt động tương tự ở những khu vực khác. Ông đánh giá vai trò của Mỹ trong việc điều phối quá trình này là trực tiếp và mang tính xây dựng, đồng thời bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ thực hiện đầy đủ các thỏa thuận liên quan.