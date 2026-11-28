Tòa án binh số 235 tại thủ đô Moskva đã ban hành lệnh bắt thượng tướng Yuri Grekhov, Phó tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga (VKS) phụ trách vũ khí và trang bị. Quyết định được đưa ra theo đề nghị của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố chính thức nguyên nhân dẫn đến việc bắt giữ vị tướng này.

Hãng tin RBC dẫn lời các nguồn tin trong cơ quan hành pháp cho biết ông Grekhov đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ quy mô đặc biệt lớn. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa 15 năm tù. Hiện chưa có thông tin chi tiết về hành vi bị cáo buộc cũng như giá trị khoản tiền liên quan.

Trong khi đó, Fighter Bomber, tài khoản mạng xã hội được điều hành bởi một phi công tiêm kích Nga, cho rằng vụ bắt giữ có liên quan đến những thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu quân sự và chiến lược của Nga. Tài khoản này đặc biệt đề cập đến sự cố tại cầu Crimea sau chiến dịch tập kích của Ukraine trong các ngày 16-17/11.

Theo nội dung được đăng tải, VKS chịu trách nhiệm về hoạt động phòng không và bảo vệ cây cầu. Ngoài ra, tài khoản này còn đề cập đến việc nhiều vũ khí và vật tư quân sự bị phá hủy tại các khu vực hậu phương, cách xa tiền tuyến hàng trăm kilomet. Những tổn thất này được cho là không xuất phát trực tiếp từ giao tranh trên chiến trường. Tuy nhiên, đây mới là thông tin từ nguồn trên mạng xã hội, chưa được cơ quan chức năng Nga xác nhận là nguyên nhân bắt giữ ông Grekhov.

Thượng tướng Yuri Grekhov, 64 tuổi, nhập ngũ năm 1979 và có nhiều năm phục vụ trong lực lượng phòng không Nga. Giai đoạn 2007-2009, ông giữ chức quyền tham mưu trưởng kiêm phó tư lệnh một sư đoàn phòng không thuộc Bộ tư lệnh Đặc nhiệm Nga.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng kiêm phó tư lệnh thứ nhất Lực lượng Phòng không và Phòng thủ tên lửa, khi đó vẫn là một quân chủng độc lập. Sau khi lực lượng này sáp nhập vào Không quân Vũ trụ Nga, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí tương ứng.

Năm 2021, ông Grekhov được thăng quân hàm thượng tướng và giữ chức Phó tư lệnh VKS phụ trách vũ khí và trang bị.

Việc một sĩ quan cấp cao đảm nhiệm lĩnh vực trang bị quân sự bị bắt giữ thu hút sự chú ý trong bối cảnh Nga đang duy trì hoạt động quân sự quy mô lớn và đối mặt với nhiều yêu cầu về bảo đảm năng lực phòng thủ.