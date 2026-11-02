Nga bắt giữ đối tượng âm mưu tấn công khủng bố tại Matxcơva sau cảnh báo của Mỹ

Khu bảo tồn Bảo tàng Tsaritsyno ở Matxcơva

Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB ngày 1-11 cho biết, một công dân Nga chưa đủ tuổi thành niên đã bị bắt giữ vì có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố.

Đối tượng này đã đăng tải trên TikTok hình ảnh bản thân mặc quần áo chiến binh, đeo mặt nạ, cầm vật thể giống súng tự động.

Thiếu niên này còn chia sẻ những bức ảnh được chụp tại Khu bảo tàng - công viên Tsaritsyno ở phía Nam Matxcơva kèm dòng chú thích bằng tiếng Anh có nội dung: "Tôi đã tìm được địa điểm".

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan an ninh thu giữ quần áo, phụ kiện trùng khớp với hình ảnh trên mạng xã hội.

Kiểm tra điện thoại, cơ quan an ninh phát hiện nhiều truy vấn tìm kiếm liên quan đến các vụ tấn công khủng bố, giết người hàng loạt, cùng việc đăng ký theo dõi một kênh tân phát xít trên ứng dụng Telegram.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ một ngày sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva phát đi cảnh báo an ninh khẩn cấp vào ngày 31-10, về "thông tin đáng tin cậy về mối đe dọa có thể gây thương vong hàng loạt" tại Khu bảo tàng Tsaritsyno, một quần thể cung điện và công viên nổi tiếng.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga khuyến cáo công dân tránh xa khu vực và cho biết Chính phủ Mỹ đang phối hợp với chính quyền Nga để ứng phó.

Ngay sau cảnh báo, công viên Tsaritsyno đã tạm thời đóng cửa trong ngày 1-11 để rà soát an ninh.

Trong thông báo chính thức, FSB nhấn mạnh: "Chúng tôi cảm ơn phía Mỹ vì đã cung cấp thông tin".

Hiện Ủy ban Điều tra Nga đang xem xét biện pháp xử lý pháp lý đối với đối tượng.

Mỹ đã từng cảnh báo Nga về các cuộc tấn công tiềm tàng, trong đó có vụ hồi tháng 3-2024, vài tuần trước vụ tấn công nhà hát ở ngoại ô Matxcơva do một chi nhánh của nhóm ISIL thực hiện khiến hơn 140 người thiệt mạng.

Theo Al Jazeera